‘Masters of the Air’, la nueva serie de Steven Spielberg, revela su primer avance

Masters of the Air, la nueva serie de Steven Spielberg protagonizada por Austin Butler y Barry Keoghan, develó su primer tráiler, un avance lleno de acción, adrenalina y combate.

¿De qué va la nueva serie de Steven Spielberg?

La serie se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial para seguir la historia de los miembros de la Fuerza Aérea, quienes tendrán que combatir la Alemania nazi y arriesgar sus vidas para llevar a cabo diferentes bombardeos, bajo gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror del combate, a 25.000 pies de altura.

Masters of the Air es una adaptación del libro de no ficción escrito por Donald L. Miller en 2007. De acuerdo con el autor, la obra es un homenaje para los hombres de la 8ª Fuerza Aérea que ayudaron a derrotar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

El reparto

Masters of the Air es protagonizada por los nominados al Oscar Austin Butler (Elvis, 2022) y Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin, 2022), quienes darán vida al piloto de combate Major Gale Cleve y al teniente Curtis Biddick, respectivamente. A ellos se suma el talento de Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan y Josiah Cross.

Foto: Cortesía de Apple Tv+

La serie fue rodada en diferentes campos y pueblos del sureste de Inglaterra y cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, quienes trabajaron en conjunto en series como Band of Brothers (2001) y The Pacific (2010).

¡No te lo puedes perder!

Fecha de estreno

Los dos primeros episodios de Masters of the Air debutarán el próximo 26 de enero de 2024, posteriormente, el resto de los capítulos se lanzarán cada viernes, hasta el final de temporada previsto para el 15 de marzo.

Foto: Cortesía de Apple Tv+

