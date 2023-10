Esto sabemos sobre la película que protagonizarán Henry Cavill y Eiza González

Pronto podremos ver juntos en pantalla a Henry Cavill y Eiza González, gracias a la nueva película del cineasta británico Guy Ritchie. La cinta en cuestión concluyó su rodaje en España esta semana y esto es todo lo que sabemos al respecto.

¿De qué trata la película?

Aunque el rodaje de la cinta ya concluyó no se han ofrecido detalles sobre la trama, sólo se sabe que se trata de un filme de acción. Incluso, se ha señalado que incluye un elemento similar a Los indestructibles (2010).

Tal como ya se mencionaba, la nueva película de Guy Ritchie será protagonizada por el actor británico Henry Cavill y la actriz mexicana Eiza González, a ellos se suma el talento de Jake Gyllenhaal (Primicia mortal, 2014), Christian Ochoa Lavernia (El pacto, 2023) y Fisher Stevens (Cortocircuito, 1986).

Sobre la producción

Black Bear será la encargada de distribuir la cinta en Reino Unido e Irlanda, además será la responsable de vender la misma a compradores como Elevation Pictures en Canadá, Roadshow Films en Australia, Leonine Studios en Alemania, Metropolitan Filmexport en Francia y Sun Distribution en América Latina y España.

¡No te lo pierdas!

Producciones en las que próximamente veremos a Henry Cavill

‘Argylle’, la cinta que reúne a Dua Lipa y Henry Cavill

Otra historia juntos

Vale la pena mencionar que Henry Cavill y Eiza González comparten créditos en otra cinta de Guy Ritchie, se trata de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un metraje inspirado en hechos reales que cuenta cómo el ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados para hacerle frente a las fuerzas nazis, durante la Segunda Guerra Mundial.

En el elenco de The Ministry of Ungentlemanly Warfare figuran Cary Elwes (Juego del miedo, 2004), Alan Ritchson (Tortugas ninja, 2014), Hero Fiennes Tiffin (After: aquí empieza todo, 2019) y Alex Pettyfer (Magic Mike, 2012). Aunque todavía no se confirma su fecha de estreno, se espera que la cinta debute en la gran pantalla en 2024.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter