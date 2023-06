Toast for a Cause suma una mirada femenina para continuar su apoyo al cine mexicano

Con la firme intención de impulsar a nuevos talentos en el cine mexicano, la iniciativa Toast for a Cause se enfrenta a su tercer año con la presentación de la actriz y productora Karla Souza como su nueva embajadora.

La iniciativa creada por Moët & Chandon, la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, (FICG) aprovechó la edición 2023 de esta cita cultural –la cual se lleva a cabo del 3 al 9 de junio– para celebrar una serie de acciones, mismas que permitan consolidar este importante proyecto e impulsar así visiones novedosas que enriquezcan la cinematografía nacional.

El año pasado estuvo como embajador el director de cine Manolo Caro, quien impulsó la creación de una incubadora de guiones, la cual continuará presidiendo, pero ahora se suma Karla Souza. Ella buscará ampliar el lugar de las mujeres en el cine.

Karla Souza es la nueva embajadora de Toast For a Cause. Foto: Moët & Chandon

“Cuando acepté ser parte de Toast for a Cause me pareció emocionante que celebraran al cine mexicano y que alentaran a nuevas voces en el país. Más cuando pudimos hablar de lo que a mí me interesa: que es la perspectiva de género y que mayor número de mujeres se sientan invitadas a ser parte de esta industria”, resaltó Souza en entrevista.

A decir de ella, es posible que mujeres y hombre cuenten las mismas historias; sin embargo, lo hacen desde una perspectiva distinta. “Lo que siento es que estamos muy acostumbrados a esta mirada masculina, incluso como mujeres es difícil romper con ello y desaprender las estructuras visuales, cinematográficas y de escritura de guiones que nos han pasado (por generaciones). Entonces, es interesante ver cómo las nuevas voces, independientemente de su edad, pueden aportar una forma y una sensibilidad distinta, creo que eso va a ayudar.”

En la consecución de este esfuerzo se impulsarán diversas acciones: una de ellas fue el panel “Nosotras en el cine”, el cual se realizó en el marco del FICG, en donde participaron personalidades como Catalina Aguilar Mastretta, directora de cine; Mónica Lozano, productora; María Renée Prudencio, guionista y actriz; así como Karla Souza, quienes en conjunto abordaron la situación de las mujeres a ambos lados de la pantalla en México.

¡Descubre más!

Películas que competirán en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Las obsesiones de Manolo Caro

FRUTO DEL TRABAJO

Asimismo, como parte de los resultados tangibles que ya ha dado Toast for a Cause, también se dieron a conocer los tres guiones seleccionados de la edición 2023: La bestia que pedía amor a gritos, de Gerardo Lechuga; Pez león, de Sandra Reynoso; Y si Adelita, de Luz Jaimes, quienes durante los próximos meses trabajarán de forma muy estrecha con Manolo Caro y Gabriela Nuncio para mejorar sus propuestas.

El jurado de Toast For a Cause seleccionando los guiones ganadores. Foto: Moët & Chandon

“Fue muy difícil escoger estos tres guiones, porque había muchos muy buenos, con una perspectiva fresca, pero solo teníamos tres espacios”, comenta Karla Souza, quien quedó enamorada de varias historias.

Para Manolo Caro esta alianza con Moët & Chandon ha dado la oportunidad de crear una proyecto con una estructura y unos resultados muy palpables. “A un año de haber lanzado la incubadora tener una película en preproducción y otra a punto de firmar un contrato para producirse me parece increíble”, cuenta entusiasmado.

Los talentos que son elegidos para formar parte de este proyecto tienen la posibilidad no solo a pulir sus guiones, también reciben ayuda con su carpeta de producción y buscan acercarlos con directores, productores y estudios para lograr que esas ideas puedan convertirse en una película.

“Siempre es importante sumar y si son nuevas voces, historias y nuevos discursos enriqueces lo que tenemos en el cine mexicano”, agrega Caro.

María Renée Prudencio y Karla Souza en el panel “Nosotras en el cine”, el cual se celebró durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Foto: Moët & Chandon

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara también se presentaron los tres cortometrajes juzgados como de mayor mérito artístico, de entre los producidos por los alumnos del DIS –la escuela de cine de la Universidad de Guadalajara–, mismos que recibieron financiamiento de Moët & Chandon, como parte de toda esta iniciativa para impulsar nuevos talentos en el cine nacional.

PLANES POR DELANTE

Además de su papel como embajadores de este enriquecedor proyecto, Manolo Caro y Karla Souza continúan con sus carreras individuales.

Por ello, la también actriz revela a Forbes Life que tiene varios proyectos de cine por delante, en donde, tal como lo hizo con la película La caída, busca seguirse involucrandose más en la parte de producción. Reconoce que la perspectiva de género no es el filtro para escoger sus nuevos proyectos, “es que me toque la historia y que me interese”. Aunque participar no solamente como actriz, también como productora e, incluso, como directora, un papel que le gustaría desempeñar próximamente, le dan la posibilidad de contar historias más diversas.

También te puede interesar: El Festival Internacional de Cine en Guadalajara apuesta por nuevas visiones cinematográficas

Manolo Caro, director de cine. Foto: © Karina Hernández / Forbes

Por su parte, Manolo Caro tiene en puerta el inicio del rodaje de su nueva película Fiesta en la madriguera, misma que protagonizará al actor mexicano Tenoch Huerta, y se filmará tanto en Guadalajara como en Namibia. Esta podría estrenarse en 2024 a través de Netflix.

“Es un proyecto que me tiene vuelto loco, es muy personal. Está basado en la novela de Juan Pablo Villalobos y el guion lo hice junto con Nicolás Guiacobon (ganador del Óscar por Birdman)”, comenta el director de cine, poco antes de concluir la entrevista y continuar atendiendo los asuntos relacionado con Toast for a Cause.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter