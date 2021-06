Amybeth McNulty forma parte del nuevo reparto de ‘Stranger things 4’

El Geeked Week de Netflix nos sigue sorprendiendo. El más reciente anuncio de la compañía reveló al nuevo reparto que se une a ‘Stranger things 4’ para interpretar a nuevos personajes, entre los cuales destaca la suma de Amybeth McNulty en un papel sumamente importante.

A través de redes sociales se dio a conocer la soprendente noticia. Los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie de la compañía de streaming, pidieron disculpas a los fanáticos por la demora de la nueva entrega, pero prometen estar trabajando duro en una temporada que será impresionante.

Desde el set de la serie, los creadores aprovecharon la oportunidad para introducir al personaje de Vicky, el cual tiene una gran importancia en la próxima temporada, el mismo que será interpretado por la actriz Amybeth McNulty.

Ok, hablemos de Stranger Things. Los hermanos Duffer quieren presentarnos a alguien muy especial. 😌 #GeekedWeek pic.twitter.com/YI3SAkTGwx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 9, 2021

La actriz retoma su relación con la compañía después de robar corazones en la serie ‘Anne with an E’. Pero no es la única que llega a la nueva trama de la serie, más talento conocido y nuevo se integra. Para conocerlos mejor a continuación te compartimos a los actores y los papeles que desarrollarán en la serie:

Amybeth McNulty (Anne with an E) interpretará a Vickie, una genial y persuasiva nerd de la banda, que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes.

Foto: Cortesía Netflix.

Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) interpretará a Patrick, una estrella del baloncesto de Hawkins con amigos, talento y una buena vida … hasta que una serie de acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control.

Foto: Cortesía Netflix.

Regina Ting Chen (Queen of the South, Falcon y el Soldado del Invierno) es la Sra. Kelly, una popular consejera de orientación que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente por los que tienen más dificultades.

Foto: Cortesía Netflix.

Grace Van Dien (Las chicas de Manson, La Aldea) como Chrissy, la líder de las porristas de la secundaria Hawkins y una de las chicas más populares en el colegio. Pero debajo de su apariencia aparentemente perfecta esconde un oscuro secreto.

Foto: Cortesía Netflix.

La noticia ha impresionado a los seguidores de ‘Stranger things’ que esperan impacientes la llegada de la cuarta temporada, la cual se ha demorado más de lo esperado como parte de las consecuencias del Covid.

En los próximos meses conoceremos más detalles de la producción, por lo pronto, las noticias del Geeked Week de Netflix, el evento virtual, continúan con más revelaciones.

