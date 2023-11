Uriel Reyes se enfrentó a una de las realidades más complejas para los egresados de las universidades: no encontrar empleo. Con el tiempo disponible ante tal situación, este joven descubrió que las historias de terror podían cambiar su vida.

“Descubrí un género de terror que se llamaba creepypastas, en donde la gente escribe historias de terror en foros y alguien más retoma la historia, o los personajes, para seguir construyendo estas historias y acaban creando leyendas urbanas, porque la gente no sabe de donde salen”, relata, en entrevista Uriel Reyes, creador del podcast “Relatos de la noche”.

Así fue como Uriel encontró la semilla de su proyecto creativo, el cual dio con su voz definitiva cuando el creador de contenido vio un video en el que se leía el relato de Juan Rulfo “¿No oyes ladrar los perros?”. Ahí todo cobró sentido. “Fue un conjunto de muchas cosas que me hizo terminar contando historias en internet”, dice Reyes, quien es egresado de la carrera de Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Mexican Power: “Relatos de la noche”, el poder de narrar de Uriel Reyes

Hoy, “Relatos de la noche” se ha convertido en el podcast más escuchado en la categoría de Ficción de Spotify y en el número uno entre todos los podcast de México en la plataforma de streaming. Además, “Relatos de la noche” ha trascendido las fronteras. En Colombia, está en el número 17 del chart de los más escuchados, mientras que en Estados Unidos está en el 61.

“Siempre he sabido que el terror es un género popular y que hay programas que se volvieron instituciones y fueron relevantes para toda una generación, como ‘La Mano Peluda’, en radio, pero no me imaginé que un proyecto con una sola persona narrando las historias, que empezó en un cuartito de Tijuana, pudiera tener esa relevancia con gente de lejos”, dice Uriel Reyes, quien hoy habla desde su estudio de grabación.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias