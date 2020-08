Top 5: Películas en Netflix poco populares, pero realmente buenas

Netflix mantiene entre su catálogo pequeños tesoros que esperan ser descubiertos. En ocasiones es casi imposible ponerse al día con todos los estrenos que, semana a semana, llegan al catálogo de la compañía, por lo que seguramente algunos de ellos pasan desapercibidos por sus suscriptores (pese a la buena racha de comentarios de la crítica especializada).

Que no estén entre lo más visto no significa que no sean producciones de calidad con grandes historias. Esto es más común de lo que parece; por tal motivo, hemos reunido algunos de los estrenos que han llegado este año, y que probablemente no hayas notado.

Atrévete a explorarlos, seguramente alguno de ellos podría convertirse en una de tus películas favoritas dentro de Netflix. Diversos géneros, idiomas y países de origen: así son estas producciones, que la compañía concentra como parte de su oferta y que te están esperando.

Hater

Del director nominado al Oscar para Mejor Película Extranjera, Jan Komasa, llega esta cinta de origen polaco a Netflix. La cinta presenta una reflexión sobre el odio, donde las redes son el arma más letal del ser humano, y que pueden traer drásticas consecuencias. La cinta se presenta como un spin-off de la película del director ’Suicide Room’, pero en esta ocasión, la trama gira en torno a un joven que triunfa en el desprestigio de las redes sociales, donde sus acciones cambiarán su entorno.

Monos

La cinta de origen colombiano es una de las películas más notables de ese país en los últimos años, que muestra la nueva mirada del cine nacional. La cinta sigue a un grupo de guerrilleros adolescentes armados que tienen cautivos a una ingeniero estadounidense, quien complica la relación entre todos cuando intenta escapar, desatando así una tragedia. Tras un recorrido por varios festivales de cine, la producción se encuentra disponible en Netflix.

Retablo

Un crudo mensaje desde una de las comunidades más alejadas de los Andes llega con la cinta peruana ’Retablo’. La producción ha logrado varios reconocimientos desde su estreno, siendo uno de los más importantes el Teddy Awards, como la Mejor Película del festival LGBTQ+. Con la lengua original de la comunidad donde fue grabada, ’Retablo’ nos muestra la historia de un joven al que la vida le cambia drásticamente, después de enterarse de las preferencias sexuales de su papá. Las referencias culturales están presentes en todo momento, donde se puede observar la riqueza de las tradiciones de Perú, así como la noble profesión de los artesanos de retablos.

Nadie sabe que estoy aquí

Una película original de Netflix desde Chile que ha traído un reconocimiento especial a su director Gaspar Antillo al ganar el premio al Mejor Director en Nuevas Narrativas en el Festival de Cine de Tribeca. La cinta protagonizada por Jorge García, quien muchos recuerdan en su papel en la serie ’Lost’, nos muestra a un hombre introvertido que vive con su tío en una granja a orillas del lago Llanquihue, en Chile. Los traumas del pasado del personaje, de cuando era un cantante infantil, lo llevaron a aislarse, lo que ha provocado que esto afecte su relación con la sociedad y no pueda confesar su amor por una reciente amistad que hace.

Tigertail

El creador de la serie ’Master of none’, Alan Yang, se aventura a su primer largometraje para Netflix. El resultado: una poética cinta que habla desde la migración, el amor y los sueños frustrados de una vida que no fue lo que se añoró para el protagonista de la cinta. La película destaca visualmente con una sutileza en su fotografía; te atrapa con escenas que te llevan del amor a la soledad y, consecuentemente, al dolor. Éste ha sido uno de los estrenos más esperanzadores de Netflix que, desafortunadamente, no logró llamar la atención de todos los suscriptores, pero que aguarda para darle una segunda oportunidad en el futuro.

