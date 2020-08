Netflix ha tenido una racha importante importante de constantes estrenos durante el año, lo que representa que en ocasiones sea difícil prestar atención a todo lo nuevo que llega a la plataforma. En el caso de las series, importantes producciones no han logrado capturar la atención de sus suscriptores, sin embargo, detrás de ellas sus historias son tan buenas e interesantes como las más vistas de cada semana.

Es momento de recapitular algunos de los estrenos recientes que nos ha traído este 2020 para retomar algunas de estas series. Producciones originales de distintas partes del mundo te aguardan para pasar horas de entretenimiento.

A continuación te mostramos solo cinco series que creemos no puedes dejar pasar, si lo que quieres es algo nuevo, y que a lo mejor no conocías, que se encuentran dentro del catálogo de Netflix. No lo pienses más y programa un día de maratones.

El reto del beso

Probablemente una de las producciones más irreverentes de la compañía. Desde Brasil llegó esta producción, para mostrar una historia que invade de terror a los protagonistas de un pueblo remoto ganadero. Los adolescentes de la comunidad comienzan a ser víctimas de una misteriosa enfermedad que contrajeron a través de un beso, la cual se está propagando rápidamente. Una visión provocadora y moderna del género se hace presente en una producción brasileña, que demuestra que las series de aquel país pueden estar a la altura de cualquier otra alrededor del mundo.

Get even

La serie de Reino Unido muestra las vivencias de cuatro estudiantes que buscan exponer a los acosadores. Una serie, de corte juvenil, que mantiene el hilo conductor de escuelas privadas y suspenso; así es esta producción que fue lanzada hace unas semanas en la plataforma. La serie es una coproducción con la BBC, que muestra la verdad detrás de la perfección que aparentan los personajes.

Snowpiercer

Aunque llegó con mucha expectativa, la adaptación en serie de la reconocida película del director ganador de Oscar, Bong Joon-ho, fue perdiendo popularidad por la estrategia de llegada paulatina a la plataforma. Pese a esto, la serie muestra una versión más actualizada de la cinta, manteniendo una trama de ciencia ficción ante la catástrofe que rodea a los últimos sobrevivientes de la Tierra que conviven juntos en un viaje sin destino en este tren.

Criminal: Alemania

El vacío que dejó ‘Dark’ es difícil de llenar; sin embargo, existen producciones originales alemanas que dan la cara por el talento del país. Tal es el caso de ‘Criminal: Alemania’, una serie dramática de investigación policial con un desarrollo sorprendente: todo se lleva a cabo dentro de una sala de interrogatorios. El espacio es el escenario donde toda la trama se conjunta entre policías y sospechosos, interrogadores e interrogados.

Está bien no estar bien

El mundo de los K-dramas ha encantado a un nicho de seguidores relevantes en Netflix. Desde su estreno, esta producción de Corea se ha posicionado entre lo más comentado de la plataforma, y aunque este género es popular, en ocasiones no despierta el interés general. Aún así, ‘Está bien no estar bien’ presenta un dorama protagonizado por las estrellas Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

La química de la pareja será un elemento importante en la historia, que sigue a un joven al cuidado de su hermano con autismo, mientras se reencuentra con una escritora de libros arrogante que sufre de un trastorno antisocial.

