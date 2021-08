Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

‘Todo va a estar bien’, la serie creada y dirigida por Diego Luna, llegó a Netflix. La producción explora las relaciones humanas y cómo estas están cambiando en la actualidad mostrando que no siempre se tienen finales felices en el amor.

A través de un género que explora el drama de la mano de la comedia, ‘Todo va a estar bien’ cuestiona desde un punto particular temas como el amor romántico, los roles de género, las relaciones monógamas, la familia y el matrimonio.

La serie trae de vuelta a Diego Luna en su faceta de director tras cinco años de no realizar un proyecto detrás de cámaras. Junto con la magia y talento de su reparto, el director creó la atmósfera perfecta para darle vida a las situaciones por las que pasan Ruy y Julia.

Detrás de esta pareja de personajes protagónicos, se encuentran los actores Flavio Medina y Lucía Uribe, quien en entrevista para Forbes Life, exaltaron los atributos que trae consigo ‘Todo va a estar bien’, la serie que promete confrontar al espectador.

Foto: Cortesía Netflix.

Además de abordar un sin fin de temas donde el machismo, feminismo, la inclusión, el matrimonio, los ideales de pareja, el divorcio, entre otros, se convergen, el actor Flavio Medina, asegura que la serie nos invitará a reflexionar si estamos dispuestos como sociedad a seguir con los modelos que nos han enseñado.

“Al ser personajes tan imperfectos que retratan lugares que todas, todos, todes, hemos estado, evidentemente tienen esta complejidad de la que hablamos y estaba basada en explorar la conducta de los personajes, la psicología y, sobre todo, el tono de qué manera sucedía cada secuencia, de qué manera se relaciona Julia con Ruby y Andrea, así cómo nos desarrollamos en la vida real”, destacó Flavio Medina.

“No es una serie que te da respuestas, no te dice qué esta bien o está mal, sino que te confrontan con situaciones complejas que tú como espectador te empujan a preguntarte y responderte tú esas preguntas”, afirma Lucía Uribe.

Foto: Cortesía Netflix.

”Siento que son temas que a mi en lo personal también me tocan, me atraviesan, que me pregunto hoy en día y también siento que es un tono que no se ve en las ficciones mexicanas” compartió por su parte Lucía Uribe.

Este tono que menciona recae a través de la tragicomedia, un género que suavizará la situaciones sin dejar de proporcionar un medio a la reflexión además de tratar una comedia más compleja ya que invitará a los espectadores a sentirse identificado.

La visión de Diego Luna

Los actores Flavio Medina y Lucía Uribe reconocen visión de Diego Luna en ‘Todo va estar bien’, la cual plasmó talentosamente en la producción de ocho episodios disponibles en el catálogo de Netflix a partir de este 20 de agosto.

“Tenía todo tan claro como director y es una persona extremadamente generosa cuidadosa con una visión realmente admirable. Escuché que Diego decía que fue escrita desde un lugar particular, uno para reflexionar sobre temas que a los creadores y creadoras les importaban y les comían la cabeza, y que siento que son temas que a mi en lo personal también me tocan”, destaca Lucía Uribe.

Foto: Cortesía Netflix.

“Creo que Diego tenia todo totalmente claro, pero tenia esa delicadeza y esa generosidad de ir de la mano para que nosotros pudiéramos entender el tono que requería”, destaca por su parte Flavio Medina.

Para Lucía Uribe, Diego fue un elemento importante para encontrar el tono que estaba en los guiones, pero más allá de la dificultad que podría representar el lenguaje de la serie, encontró en ‘Todo va a estar bien’ una delicia que la involucró a nuevos retos.

Foto: Cortesía Netflix.

“Para mi interpretar una madre sin yo serlo en la vida real, me daba pánico, pero son esos regalos que te da la actuación que te permiten hacerte más grande en un punto para habitar estos personajes que han vivido cosas que tú no, ese tipo de regalos te empujan”

Cuestionando finales felices

Todo va a estar bien’ es una serie que, como se mencionó anteriormente, reflexiona con el tema del amor. Comparte como las relaciones de pareja se desprenden del ideal para mostrar en base a sus personajes que no todo tiene que resultar en la premisa del “vivieron felices para siempre”.

Nuevas maneras de expresar el amor se hacen presentes, se alejan de la norma establecida.

“Creo que justo en esto que nos enseñaron e impregnaron en la cabeza de que la felicidad es tener una pareja formar una familia, ser parte del matrimonio, firmar un contrato, que si no logras mantener ese título, fracasarás”, compartió Flavio Medina.

Foto: Cortesía Netflix.

Por su parte Lucía Uribe resalta el poder de cuestionamiento de ‘Todo va a estar bien’ sobre el cuento de del final feliz y la figura de la mujer en la sociedad actual.

“Cuestionar todo el cuento del final feliz de que el éxito de una mujer es casarse con un hombre y vivir feliz para siempre. Agradezco esta serie por que me ha llevado a reflexionar mucho más cómo por qué el éxito personal se valora ciertas otras cosas como el profesional, es distinto el arquetipo… Estos cambios se están transitando para tratar de estar mejor, no hay respuestas pero estamos allí, en el camino”. compartió.

“Estas situaciones de matrimonio que no funcionan para todos, que cuestione qué es lo que realmente queremos como individuos” resaltó Medina.

¿Estamos viviendo una transformación de ideales, de conceptos? ‘Todo va a estar bien’, lo proyecta como una transición natural y señalada al mismo tiempo.

