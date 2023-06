Producciones en las que próximamente veremos a Henry Cavill

Henry Cavill, el actor que dio vida a Superman para la cinta El hombre de acero —dirigida por Zack Snyder—, dejará la capa del superhéroe ahora que el Unvierso DC se reiniciará. Pero no todo son malas noticias porque el británico ya tiene algunas producciones en puerta, así que próximamente estará de regreso en la pantalla.

The Rosie Project

The Rosie Project es la próxima cinta de Henry Cavill. En esta ocasión, el actor dejará de lado la acción para embarcarse en una historia de amor, en la que interpretará a un profesor de universidad que crea una encuesta perfecta para encontrar a la pareja ideal, pero cuando obtiene los resultados, descubre que la mujer indicada posee cualidades opuestas a las del sondeo.

Una foto de 2013 del actor Henry Cavill en el Taormina Film Festival de la ciudad de Messina, Sicilia, Italia. Tofo: EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Este filme está basado en libro homónimo de Graeme Simsion y será dirigido por Steve Falk. El rodaje comenzó en 2022, por lo que se cree que el estreno de la cinta podría llegar en este año o en 2024.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Esta cinta de acción y espionaje estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial para seguir de cerca al primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y al autor de James Bond, Ian Fleming, quienes trabajarán en conjunto para crear una organización secreta de combate. Aunque aún no se ha confirmado su papel, se cree que Henry Cavill podría dar vida al líder de la organización.

Henry Cavill a su llegada a la 88th annual Academy Awards ceremony en el teatro Dolby de Hollywood, California, USA, el 28 de febrero de 2016. Foto: EFE/EPA/MIKE NELSON

Basada en el libro del reportero de guerra e historiador Damien Lewis, la película será dirigida por el británico Guy Ritchie y entre su elenco sumará a la actriz mexicana Eiza González. Se estima que su estreno llegue hasta el 2024.

¡Descubre más!

6 datos curiosos sobre la cinta de Superman que cumple 10 años

James Gunn confirma a David Corenswet como el nuevo Superman

Highlander

Highlander será un remake de la cinta dirigida por Russell Mulcahy en 1986 que trata sobre una raza de seres que sólo se pueden morir a través de la decapitación, quienes están marcados por una maldición que los obliga a luchar entre sí para descubrir quién es el más poderoso de ellos.

El actor británico Henry Cavill ha anunciado que no volverá a ponerse en la piel de Superman. Foto: EFE/Alex Cruz

Aunque no se ha revelado qué personaje interpretará Henry Cavill, se ha confirmado que el actor ha sido considerado para un papel protagónico. No obstante, aún no se tiene una fecha prevista para su estreno.

Además de las producciones ya mencionadas, Henry Cavill también formará parte de la tercera temporada de The Witcher y de la cinta de suspenso Argylle que será dirigida por Matthew Vaughn.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter