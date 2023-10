Estas son las próximas producciones de Martin Scorsese

El productor y director de cine Martin Scorsese pronto estrenará Los asesinos de la luna, un filme que retrata los trágicos sucesos que azotaron a la Nación Osage durante los años 20. Sin embargo, este no es el único proyecto que veremos, pues Scorsese ya trabaja en otras producciones. Te contamos de cuáles se trata.

Roosevelt

Este drama biográfico tratará sobre el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt y profundizará en sus inicios como marine, así como en la escalada política que lo convirtió en alcalde de Nueva York y en el mandatario de una de las naciones más poderosas. La cinta tiene como objetivo mostrar cómo es que Roosevelt se convirtió en un gran dirigente y la lucha que emprendió para la conservación del medio ambiente.

El expresidente será interpretado por Leonardo DiCaprio, la cinta será dirigida por Martin Scorsese, el guion está a cargo de Scott Bloom (La última carta, 2006) y el filme será realizado bajo el sello de Paramount Pictures.

La apuesta: una historia de naufragio, motín y asesinato

Mientras un barco de la marina británica naufraga en una isla desolada, frente a la punta de América del Sur en 1740, el capitán de la nave y su tripulación tendrán que hacer todo lo posible para sobrevivir y mantener la calma, mientras las inclemencias de la naturaleza juegan en su contra. Esta historia es una adaptación cinematográfica del libro homónimo de David Grann, autor de la obra de no ficción Los asesinos de la luna.

La apuesta: una historia de naufragio, motín y asesinato también será protagonizada por el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio y por supuesto, dirigida por Martin Scorsese.

Scorsese, De Niro y DiCaprio: el trío del momento

Bandas de Nueva York

Esta serie de drama estará inspirada en la película homónima que fue dirigida por el mismo Martin Scorsese. Hasta el momento no se han revelado muchos detalles sobre la trama, aún se desconoce si la estructura del guion responderá a la versión fílmica y no se ha confirmado si se incluirán personajes que no aparecieron en la misma.

Otra incógnita es a qué plataforma de streaming llegará la serie. Lo que sí es un hecho es que el cineasta estará al mando de los dos primeros episodios. Además figurará como productor ejecutivo y realizador.

