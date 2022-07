Películas sobre multiversos que no habías visto en esta línea temporal

Si te gustan las historias que te transportan a otras dimensiones o multiversos, no te puedes perder estas películas, en ellas encontrarás viajes, enigmas y una alta dosis de ciencia ficción que seguro te encantará. Descubre de cuáles se trata y en dónde puedes encontrarlas.

Todo a la vez en todas partes (2022)

Evelyn se convierte en una heroína luego de que una ruptura interdimensional altera la realidad, así que debe aprender a usar sus nuevos podres para vencer los peligros que aquejan el multiverso, ya que el destino del mundo dependerá de ella. Al mismo tiempo se encuentra con diferentes versiones de sí misma que la conectarán con sus vidas pasadas. Esta es una de las pocas películas sobre multiversos que todavía se encuentra en cartelera.

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko es un chico solitario que posee una asombrosa imaginación y un grandioso intelecto, pero su vida da un giro repentino cuando se salva de un extraño accidente, ya que comienza a experimentar situaciones insólitas que lo hacen actuar de una manera inesperada. Lo que no sabe es que este fenómeno está relacionado con viajes en el tiempo y con otros multiversos. Si quieres saber qué ocurre en esta historia podrás verla en Amazon Prime Video.

8 Minutos Antes de Morir (2011)

El capitán Colter despierta en un tren que pronto explotará, no sabe cómo llegó ahí y no entiende porque tiene otra apariencia. Cuando reacciona nuevamente, descubre que todo fue parte de un experimento en el que revivió los últimos minutos de la vida de otra persona y aunque le explican que sus acciones no alterarán la realidad, esto no es del todo cierto. Descubre los enigmas que guarda este film por HBO Max.

El Único (2001)

En esta historia futurista los multiversos son una realidad y el agente Yulaw ha viajado entre las diferentes dimensiones para terminar con sus otras versiones y absorber el poder que cada una representa, es por eso que Gabe hará todo lo posible para detenerlo. Si quieres saber cómo termina todo, podrás ver este clásico de los multiversos en HBO Max.

Tomorrowland (2015)

Casy Newton descubre una ciudad futurista de otra dimensión gracias a un pin que encontró entre sus pertenencias, pero no puede regresar a este destino debido a que dicho artefacto deja de funcionar. Así que emprende una búsqueda para volver a la metrópoli y en su camino se encuentra con un científico que la ayudará. Esta historia sobre multiversos está disponible en Disney +.

