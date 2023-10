‘Superman Legacy’ se filmará en diferentes partes del mundo

La próxima entrega del Hombre de acero continúa su producción rumbo a la construcción del nuevo Universo de DC, y estos son algunos de los detalles que se han revelado sobre Superman: Legacy.

Aunque no se ha hablado sobre el argumento de la película, James Gunn anticipó que Superman for all seasons (1998) —la miniserie de cuatro tomos escrita por Jeph Loeb e ilustrada por Tim Sale— ha sido una gran influencia para el largometraje. Este dato permite intuir que el filme hablará sobre los inicios del superhéroe, su conexión con Smallville y la influencia que sus padres han tenido en su vida.

Diferentes locaciones

Hace unas semanas el productor estadounidense James Gunn confirmó a través de redes sociales que Superman: Legacy sería protagonizada por David Corenswet y recientemente hizo uso de este mismo recurso para dar paso a un nuevo anuncio sobre las locaciones que formarán parte del filme.

Por medio de Threads, Gunn develó que Superman: Legacy no sólo se rodará en algunos escenarios de Atlanta sino que también se incluirán diferentes localizaciones de todo el mundo.

Una pieza clave para el elenco

Nueva información emitida por Variety, señala que Jason Momoa podría formar parte del elenco para dar vida a un personaje muy esperado por los fans de la franquicia: Lobo, un antihéroe intergaláctico, violento y sarcástico. Según el medio especializado, el actor hawaiano ha entablado conversaciones con los productores de la película.

Jason Momoa como Dante en ‘FAST X’, dirigida por Louis Leterrier. Foto: Cortesía de Universal Studios

Aunque, por el momento sólo se ha confirmado la participación de David Corenswet (Pearl, 2022), Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel, 2017-2020) como Lois Lane, Anthony Carrigan (StarUp, 2016-2018) como Metamorfo, Isabela Merced (Transformers: El último caballero, 2017) como Hawkgirl y Nathan Fillion (Castle, 2009.2016) como Guy Gardner.

El estreno de Superman: Legacy está programado para el verano de 2025, así que habrá que esperar varios meses para conocer el resultado de esta producción.

