David Corenswet podría ser el próximo hombre de acero en ‘Superman: Legacy’

El reinicio del Universo DC está cada vez más cerca y proyectos como Superman: Legacy comienzan a arrojar las primeras pistas. Descubre lo que se sabe hasta el momento sobre la próxima cinta del hombre de acero que será dirigida por James Gunn.

El posible protagonista

De acuerdo con el insider KC Walsh, el actor estadounidense David Corenswet podría ser el protagonista de Superman: Legacy, dicha revelación fue dada a conocer a través de Twitter.

De ser así, el actor deberá enfrentar un gran desafío para imprimir su propio sello y satisfacer las expectativas de los fanáticos del Universo DC. Otros de los nombres que figuran entre los candidatos que podrían dar vida al hombre de acero son: Nicholas Hoult, Jacob Elordi, Tom Britnney y Pierson Fodé.

El casting de Superman: Legacy

Las especulaciones señalan que entre las actrices que han sido consideradas para dar vida al personaje de Lois Lane se encuentran: Rachel Brosnahan, Emma Mackey, Phoebe Dynevor y Rachel Brosnahan.

Sin embargo, James Gunn no ha confirmado, ni rechazado, ninguna de las suposiciones que han surgido, ya que sostiene que no contará quién sí y quién no ha audicionado para los personajes de su próxima producción.

Algo que sí es un hecho, es que el casting de Superman: Legacy inició hace algunas semanas y James Gunn expresó su gratitud hacia los actores que participaron en el mismo, a través de su cuenta en Bluesky.

El rodaje y la trama

Otro aspecto que fue confirmado por el director es que el rodaje de Superman: Legacy está programado para arrancar a principios del 2024, así que probablemente pronto será confirmado el nombre del nuevo Clark Kent.

En cuanto a la trama, Gunn ha comentado a través de sus redes sociales que le gustaría explorar cómo es que la nobleza kryptoniana de los padres biológicos de Superman influyen en la vida campesina. La fecha prevista para el estreno de esta cinta es julio de 2025.

