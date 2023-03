‘The Last of Us’ capítulo 8: La batalla de Ellie

El nuevo capítulo de The Last of Us nos dejó una increíble batalla y diferentes escenas de suspenso. Descubre todo lo que sucedió.

El intercambio

En la introducción del capítulo 8 de The Last of Us conocemos a David (Scott Shepherd), un predicador que lidera a un grupo de personas, y a James, un integrante del grupo, (Troy Baker) quienes platican sobre la poca comida que les queda para sobrevivir y se preparan para salir a cazar.

Por otro lado, Ellie se encuentra cuidando a Joel de la herida que le provocaron pero decide salir a buscar comida para que ambos puedan sobrevivir. Así, cuando se adentra entre los árboles, descubre a un ciervo y logra dispararle.

Pero antes de que Ellie pueda encontrar al ciervo, David y James lo descubren primero y deciden llevárselo, aunque no consiguen hacerlo, debido a que Ellie los sorprende sigilosamente y los amenaza para que tiren sus rifles al piso.

Para evitar conflictos, David se presenta y menciona que está acompañado de un grupo grande de adultos y niños, así que le propone dividirse la carne del ciervo, pero Ellie se niega y responde que también está acompañada de un grupo grande y que necesitan la comida. A esto, David le responde que no podrá llevarse sola al ciervo así que le sugiere un intercambio para convencerla. Ellie acepta y pide a cambio medicamentos.

Tras el acuerdo, David le pide a James que vaya en búsqueda de medicamento, mientras él y Ellie se quedan juntos conversando.

La conexión entre personajes

Pronto David revela que era profesor de matemáticas y que vivía en la zona de cuarentena de Pittsburgh, hasta que esta cayó en 2017, así que decidió huir de ahí con un grupo de gente.

Además le confiesa que han tenido que moverse de un lugar a otro debido al peligro que representan los saqueadores y que, en el lugar que ahora se encuentran han enfrentado diferentes contratiempos debido al invierno. Asimismo, menciona que hace tiempo envió a cuatro hombres a buscar comida a un pueblo cercano, pero que solo tres de ellos regresaron porque uno fue asesinado por un hombre que viajaba con una niña.

Mientras Ellie lo observa sorprendida, David le pide a James que baje el arma y deje de apuntarle a Ellie por la espalda. En cuanto Ellie se para y se da la vuelta, James le pregunta a David si fue ella quien mató a Alec, pero David le responde que Ellie no es culpable, así que le pide que le entregue los medicamentos que trajo, Ellie los toma y sale huyendo del lugar para llegar con Joel y administrarle el medicamento.

Los predicadores

Por su parte, David y James regresan a su refugio y llevan consigo al ciervo que cazó Ellie. Ahí mismo revelan que encontraron a Ellie y Joel y que pronto los harán pagar por lo que le hicieron a Alec.

Al otro día, David y otras personas armadas salen en búsqueda de Ellie y Joel, sin embargo, Ellie se percata de esto e intenta despertar a Joel para que pueda defenderse en caso de que algo suceda. Posteriormente, Ellie sale en caballo para disparerle a David y los suyos, esto desta una persecución que termina cuando James hiere a Ellie.

Cuando James está dispuesto a matar a Ellie, David lo interrumpe y le pide a los demás que lleven con ellos al caballo para cobrar su venganza. Pero antes de marcharse, James inspecciona el lugar y encuentra la habitación en la que Joel se encuentra resguardado, no obstante, es sorprendido por el mismo Joel, quien pronto lo ataca.

Por otro lado, Ellie se encuentra encerrada y vigilada por David, mientras Joel tortura al resto de los hombres que iban con el predicador y les pide que le revelen en dónde está Ellie.

Mientras tanto, David intenta persuadir a Ellie para que se una a él, pero ella se niega a hacerlo e intenta escapar del lugar sin éxito alguno. Cuando la sacan de la celda, Ellie revela que está infectada y que ellos también lo estarán, en este momento de distracción, Ellie hiere a uno de los hombres y escapa, pero es perseguida por David.

David busca a Ellie pero ella se esconde, hasta que sale de forma inesperada para herirlo. Aunque ambos luchan para sobrevivir, Ellie toma el control y termina con la vida de David. Al final de este capítulo de The Last of Us, Ellie sale del lugar y camina asustada entre la nieve, para ser sorprendidoa por Joel, quien la abraza e intenta tranquilizarla.

