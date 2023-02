‘The Last of Us’ capítulo 6: El reencuentro y la herida

The Last of Us nos ha sorprendido en cada uno de sus episodios con diferentes elementos y el capítulo 6 no fue la excepción. Si aún no has tenido la oportunidad de verlo, te decimos todo lo que sucedió.

El camino

En su búsqueda por Tommy y las Luciérnagas, Joel y Ellie llegan hasta Wyoming, en donde encuentran a una extraña pareja en una cabaña, que les advierte sobre el peligro que existe en la zona y les menciona que en el oeste podrían encontrar a una horda de infectados o algún grupo de extraños que ha dominado la zona y provocado que nadie regrese con vida.

Sin importar las advertencias siguen avanzando, pero cuando cae la noche se ven obligados a acampar y Ellie le confiesa a Joel que intentó salvar a Sam pero que su sangre no funcionó, a esto, Joel le responde que no debe preocuparse por la cura porque seguramente Marlene encontrará la forma de crear una vacuna.

Aunque Joel asegura que hará guardia para evitar que algo les ocurra, se queda dormido y al despertar descubre que Ellie lo cuidó toda la noche, pero él le pide que no se arriesgue para la próxima y que lo despierte.

La comuna Jackson

Al continuar con su camino son emboscados por un grupo de personas que viaja a caballo, pese a que Joel les asegura que solo están de paso, les piden que tiren sus armas para verificar si están infectados y con la ayuda de un perro descubren que no hay rastro de Cordyceps en ellos.

Cuando Joel revela su nombre y les explica que está buscando a su hermano Tommy, los dirigen hasta la fortaleza de Jackson, misma de la que hablaba la pareja de la cabaña. Tras enormes muros de madera, Joel y Ellie descubren un fascinante mundo y a Tommy. En este punto de The Last of Us se aprecia el reencuentro entre los hermanos Miller, que se suscita con un esperado abrazo.

Tommy cuestiona a Joel para saber qué hace ahí y él le responde que llegó para salvarlo, pero Tommy le explica que las cosas ahora son diferentes y que en Jackson ha encontrado un lugar para vivir junto a María, con quien pronto tendrá un bebé.

Cuando Tommy pregunta por Tess, Joel le dice que ella está bien y le cuenta que Ellie es hija de una Luciérnaga importante, así que debe ayudarla a encontrar a su familia ya que le pagarán por esto. Ante su argumento, Tommy menciona que las Luciérnagas tienen una base en la Universidad de Colorado del Este y que se encuentra a una semana de distancia, pero le advierte que llegar hasta allá podría ser complicado.

A pesar de que Joel le pide ayuda a Tommy para llegar hasta allá, este se niega, así que para convencerlo, Joel revela todo lo sucedido a través de los diferentes episodios de The Last of Us, le explica que sus habilidades ya no son las mismas y admite que siente miedo de no poder proteger a Ellie. Después de escucharlo, Tommy acepta.

Mientras esto sucede, María le confiesa a Ellie que Joel perdió a su hija y le pide que tenga cuidado con él, pero Ellie le responde que confía plenamente en él y que Tommy debería hacer lo mismo.

Una decisión difícil

Cuando Joel va a buscar a Ellie, descubre que ella escuchó su conversación con Tommy y le repite que estará mejor con él, pero Ellie le dice que no puede irse con alguien más porque entonces estará muy asustada.

Por la mañana, cuando Tommy y Ellie se preparan para partir, encuentran a Joel en el establo y este le pide a Ellie que decida con quién quiere irse, sin dudarlo, ella decide que sigan juntos. Y cuando por fin llegan hasta Colorado del Este descubren que hay diferentes monos a su paso, lo que le permite sospechar a Joel que el laboratorio está cerca.

Cuando encuentran el edificio de las Luciérnagas se soprenden al ver que no hay nada, solo un lugar desordenado y una lista de mudanza que les advierte que las Luciérnagas se fueron a otro lado. Mientras inspeccionan el lugar son encontrados por un par de personas que se dirigen hacia ellos, así que salen corriendo para huir, pero una persona ataca a Joel y lo deja herido.

Ellie le pide que suban al caballo y logran escapar, cuando se alejan, Joel cae y se desmaya. Arrodillada a su lado, Ellie le pide llorando que reaccione porque no sabe qué hacer y con esta escena termina el capítulo 6 de The Last of Us.

