‘The Last of Us’ capítulo 7: El pasado de Ellie

En el capítulo 7 de The Last of Us no solo descubrimos qué ocurre con Joel después de que fue herido por un grupo de carroñeros, también tuvimos un vistazo al pasado de Ellie y aquí te contamos todos los detalles al respecto.

La herida

Luego de que lograron huir de la base de las Luciérnagas, Ellie intenta salvar a Joel de la herida que le provocaron en el capítulo 6 de The Last of Us. Sin embargo, Joel se niega y le pide a Ellie que se vaya para que busque a Tommy y este pueda ayudarla.

Un salto al pasado de Ellie

En un vistazo al pasado vemos a Ellie en el internado de FEDRA, en donde aparece cumpliendo con su entrenamiento, hasta que una chica llamada Bethany se acerca a ella para molestarla, lo que provoca que Ellie reciba una llamada de atención del capitán Kwong, quien le dice que solo existen dos opciones para ella: ser recluta y permanecer sometida a la líder de una patrulla o convertise en oficial. A esto, Ellie reflexiona y responde que está dispuesta a ser una líder.

Por la noche, cuando Ellie intenta dormir es sorprendida por su amiga Riley, quien creía que estaba desaparecida desde varias semanas, pero le confiesa que se ha unido a las Luciérnagas. Aunque Ellie le dice que está en desacuerdo con su decisión, Riley le pide que la acompañe por unas horas para que puedan pasar la mejor noche de sus vidas.

Durante una larga caminata Rilye le explica a Ellie el propósito de Marlene y las Luciérnagas, pero ella sigue sin creer que es buena idea y le responde que probablemente FEDRA podría no ser tan mala como parece.

El centro comercial

Finalmente llegan hasta Liberty Gardens, un centro comercial, en donde Riley ha preparado diferentes sorpesas para Ellie. Ahí dentro, ambas se dedican a divertirse con las múltiples atracciones del lugar. Después de algunos instantes de risas, Rilye le dice a Ellie que le tiene un regalo y le muestra el libro de chistes que hemos visto a lo largo de The Last of Us, no obstante, la magia del momento se rompe cuando Riley confiesa que esa es su última noche en Boston porque será enviada a la zona de cuarentena de Atlanta.

La mordida

Ante la confesión de Riley, Ellie se enoja y emprende su marcha hacia FEDRA pero en su camino escucha un grito y decide regresar por Riley al pensar que le pudo suceder algo, cuando llega al lugar del que salieron los gritos se percata que solo se trata de una tienda de Halloween y que su amiga se encuentra bien.

Después de todo, ambas se colocan unas máscaras, empiezan a bailar y se dan su primer beso. Pero lo que parecía ser un momento perfecto se ve interrumpido cuando un infectado las ataca. Aunque consiguen vencerlo, pronto descubren que están heridas y que tienen mordeduras que anuncian un final poco prometedor.

Una esperanza

Antes de que finalice el capítulo 7 de The Last of Us, la historia retoma el presente y muestra cómo Ellie encuentra hilo y aguja para coserle la herida a Joel.

