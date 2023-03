‘The Last of Us’ capítulo 9: Final de temporada

La primera temporada de The Last of Us por fin llegó a su final, descubre todo lo que sucedió en el capítulo 9, titulado como ‘Busca la Luz‘ y los emotivos momentos que formaron parte del cierre.

El origen de Ellie

Al inicio del capítulo 9 de The Last of Us conocemos a Anna Williams, la madre de Ellie, quien aparece corriendo entre los árboles para buscar refugio, ya que ha entrando en labor de parto. Aunque consigue esconderse en la habitación de una casa, un infectado llega hasta ella y la muerde. Enseguida de esto, ella toma una navaja para defenderse y se percata de que Ellie ha nacido.

Cuando Marlene encuentra a Anna, descubre que ella está a punto de terminar con su vida debido a que fue infectada, y le dice que no se sienta culpable por lo sucedido, pero Anna la interrumpe para perdirle que mantenga a su bebé a salvo, la lleve con ella a Boston para que encuentre a alguien que pueda criarla y le entregue una navaja.

Aunque al inicio Marlene duda en cumplir la última petición de Anna, acepta llevar consigo a Ellie y terminar con la vida de su amiga.

La decisión

En el presente de The Last of Us, Ellie y Joel siguen buscando el hospital de Las Luciérnagas. Aunque Joel intenta conversar con Ellie, ella se muestra callada y pensativa. Momentos después, cuando llegan a lo alto de un edificio para buscar la mejor ruta que les permita llegar a su destino, descubren un paisaje verde que parece animar un poco a Ellie.

Pronto, Joel confiesa que no sabe en dónde está el hospital que buscan, pero ella le responde que eso no importa porque está segura de que lo encontrarán. Ante esto, Joel agrega que esa misión podría ser peligrosa, que Ellie no debe sentirse obligada a hacerlo y que podrían volver con Tommy para vivir tranquilos, pero Ellie le promete que después de que intenten encontrar una cura, lo seguirá a dónde él quiera.

Cuando retoman su camino, Joel narra cómo perdió a Sarah y lo mucho que sufrió en ese momento, para después admitir que gracias a Ellie ha encontrado otra razón para seguir con vida. Después de este emotivo momento, Joel le pide a Ellie que le cuente algunos chistes del libro que ha llevado con ella. Y aunque todo parece marchar en orden, una bomba cae ante sus pies y los deja inconscientes.

La búsqueda de una vacuna

Cuando Joel despierta, ve el símbolo de Las Luciérnagas y a Marlene, así que pregunta por el paradero de Ellie. Pero Marlene le responde que no puede llevarlo con ella porque la preparan para una cirugía, ya que el doctor considera que el Cordyceps creció en Ellie desde que nació y esto la ha hecho inmune, es por eso que quieren extriparle una muestra para luego multiplicarla en el laboratorio y repartirla entre la humanidad.

Atónito ante las palabras de Marlene, Joel responde que el Cordyceps crece en el cerebro, así que les pide que busquen a alguien más y lo lleven con Ellie. Pero Marlene se niega y le dice a sus hombres que escolten a Joel a la salida y lo maten en caso de que intente escapar.

Mientras caminan por los pasillos del hospital, Joel termina con los hombres que lo escoltaban hacia la salida y corre en busca de Ellie, cuando por fin la encuentra, le pide a los médicos que la liberen y la toma entre sus brazos para salir con ella.

Joel se prepara para salir del lugar, pero es sorprendido por Marlene, quien le dice que no podrá proteger a Ellie toda la vida por mucho que lo intente, así que le pide reconsiderar su decisión y que piense en la elección que tomaría ella.

Un futuro incierto

Acto seguido, Ellie despierta en el asiento trasero de un vehículo, mientras Joel maneja el mismo. Cuando ella le pregunta qué sucedió, él miente sobre los hechos y menciona que le hicieron algunas pruebas, pero que no encontraron ningún resultado y que dejarán de buscar la cura. De forma paralela, se revela que Joel terminó con Marlene para evitar que esta intente buscar a Ellie en el futuro.

Cuando la camioneta en la que se transportan se descompone, Joel le dice a Ellie que deberán seguir su camino a pie para llegar hasta Wyoming y durante el recorrido, Joel le cuenta a Ellie más detalles sobre Sarah.

Pero antes de continuar, Ellie le revela a Joel cómo fue que acabó con Riley cuando el Cordyceps la invadió. Ante esto, Joel le responde que nada ha sido su culpa y le dice que debe continuar con su vida, pero Ellie lo interrumpe para pedirle que le jure que lo que le contó sobre la vacuna es cierto, sin dudarlo, Joel sostiene su versión y ella confía en sus palabras. Con esta última escena culmina la primera temporada de The Last of Us.

