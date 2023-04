‘The Last of Us’: 5 datos sobre la segunda temporada

Después del gran éxito de The Last of Us, los creadores de la serie ya se encuentran trabajando en la segunda temporada. Estos son todos los detalles que se han develado hasta el momento.

La trama

La próxima temporada de The Last of Us girará en torno al segundo videojuego, el cual se desarrolla cinco años después de los hechos ocurridos en la primera entrega, cuando Joel y Ellie viven tranquilamente en la comunidad de Jackson, hasta que la serenidad se ve interrumpida por un evento trágico que obliga a Ellie a buscar venganza.

Fecha de estreno

Aunque todavía no se ha confirmado el dato, se espera que la segunda temporada de The Last of Us llegará a finales de 2024 o a principios de 2025, debido a que el rodaje de la misma todavía no inicia.

Locaciones

Los creadores de The Last of Us ya han elegido las localizaciones en las que se grabará la serie y el destino seleccionado fue Vancouver, Canadá, a pesar de que la serie se desarrolla en Estados Unidos.

Aunque esto no es extraño, pues la mayor parte de la primera temporada se grabó en Calgary, Canadá y distintas zonas fueron adaptadas para emular lugares Massachusetts, Wyoming, Texas y Missouri.

Reparto

Todavía no hay certeza sobre el reparto, pero se espera el regreso de los personajes principales de la primera temporada, así que probablemente veremos a Bella Ramsey como Ellie, Pedro Pascar como Joel, Gabriel Luna como Tommy y a Rutina Wesley como María.

No obstante, no ha quedado claro si Joel, el personaje que interpreta Pedro Pascal tendrá el mismo destino que el que se plantea en el videojuego. Por otro lado, Paolina Van Kleef podría sumarse al reparto como Dina, un personaje que apareció brevemente en el sexto episodio de la primera temporada.

Diferentes temporadas

De acuerdo con el guionista Craig Mazin, The Last of Us contará su historia en más de dos temporadas. Incluso, se confirmó que los eventos del segundo videojuego podrían abarcar más de una temporada.

Sin embargo, el creador del videojuego develó que no quieren repetir los errores en los que han caído otras adaptaciones, es por eso que la historia contada no irá más allá de lo que plantean los videojuegos.

