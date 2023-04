El western que reúne a Pedro Pascal, Ethan Hawke y Pedro Almodóvar

Extraña forma de vida es el próximo cortometraje del cineasta español Pedro Almodóvar que será protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke. Esta producción llegará a latinoamércia a través de MUBI, después de su estreno mundial.

¿De qué va Extraña forma de vida?

El ranchero Silva (Pedro Pascal) cabalgará por el desierto para reencontrarse con su viejo amigo Jake (Ethan Hawke), el sheriff de Bitter Creek, a quien no ha visto desde hace 25 años. El esperado encuentro dará paso a una velada llena de recuerdos y reconciliación que pronto revelará la conexión que existe entre ambos personajes.

Foto: Cortesía de MUBI

De acuerdo con el cineasta español, este western es una respuesta al film dirigido por Ang Lee: Secreto en la montaña que se estrenó en 2005.

Detalles de la producción

Tal como se anticipaba, el cortometraje fue dirigido por Pedro Almodóvar, es protagonizado por Ethan Hawke (Black Phone 2021) y por Pedro Pascal (The Last of Us 2022). Entre el reparto también se encuentran Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

Foto: Cortesía de MUBI

El rodaje se llevó a cabo en el desierto de Tabernas, en Almería, la música estuvo a cargo de Alberto Iglesias y el diseño de vestuario fue un trabajo de Anthony Vaccarello, quien además participó como productor asociado del proyecto.

Fecha de Estreno

Extraña forma de vida debutará en el Festival de Cine de Cannes este 2023 que se llevará a cabo entre el 16 y el 27 de mayo, pero se proyectará fuera de competencia. Posteriormente podrá disfrutarse desde la plataforma de streaming de MUBI, aunque por el momento no se ha confirma la fecha exacta de su llegada.

Foto: Cortesía de MUBI

