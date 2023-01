‘The Office’: Datos que podrás revivir con su regreso a Netflix

Buenas noticias para los fanáticos de la comedia; la serie estadounidense The Office regresó al catálogo de Netflix hace unos días. Y estos son algunos datos curiosos que debes conocer, antes de revivir cada uno de los episodios.

El remake

The Office es un remake de una serie británica que lleva el mismo nombre, la cual fue emitida durante 2001 y protagonizada por Ricky Gervais, quien contribuyó con el guion de la versión estadounidense que fue protagonizada por Steve Carrell.

Por si no lo habías notado, como parte de un homenaje a la serie original, Michael Scott mantiene una bandera británica sobre su escritorio.

Michael Scott

Originalmente Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul, había sido seleccionado para el papel de Michael Scott debido a que Steve Carrell estaba comprometido con la serie Come to Papa, sin embargo, dicha producción fue cancelada y Carrell se quedó con el personaje.

A pesar de que Odenkirk no protagonizó The Office sí apareció en la serie durante la temporada nueve, en el episodio ‘Moving On‘ cuando Pam asiste a una entrevista de trabajo en Filadelfia en donde conoce a Mark, el gerente de una corredora de bienes raíces, un personaje muy similar a Michael Scott.

El spin-off

Dwight, Jim, Pam, Stanley, Kevin y Angela son los únicos personajes que aparecen en todos los episodios de The Office. Sin embargo, solo se pensó crear un spin-off de Dwight para contar su historia, pero este proyecto nunca se concretó y el único capítulo que se rodó se incorporó a la novena temporada de la serie.

Escenas genuinas

En el episodio ‘Gay Witch Hunt’ de la tercera temporada, el guion solo marcaba que Michael debía abrazar a Oscar, pero Carrell improvisó y agregó la escena del beso, dejando atónitos a los miembros del elenco y mostrando reacciones genuinas.

Otra de las escenas más originales fue la que se vivió al final del episodio ‘Adiós Michael’, pues el guion solo dictaba que Pam debía decirle adiós a Michael, no obstante, los actores mantuvieron un diálogo más largo, demostraron sentimientos reales y Fischer nunca reveló qué fue lo que dijo a Carrell.

Premios

Duante sus nueve temporadas The Office estuvo nominada a más 195 galardones como los Emmys, los Golden Globes, los TCA’s, SAG y ALMA, de los cuales, ganó al menos 51 premios.

