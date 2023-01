Premios Oscar 2023: En dónde ver la películas con más nominaciones

Los nominados a los Premios Oscar 2023 fueron revelados esta mañana. Descubre qué titulos se perfilaron y en dónde podrás disfrutar de cada uno de ellos.

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo ha sido una de las producciones más galardonadas, por eso no es extraño que se haya colocado como una de las cintas con más nominaciones a los premios Oscar 2023, en donde competirá en 11 categorías:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto — Ke Huy Quan

Mejor Actriz de Reparto — Jamie Lee Curtis / Stephanie Hsu

Mejor Actriz — Michelle Yeoh

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Director

Mejor Edición

Mejor Canción

Mejor Banda Sonora

Mejor Guion Original

Esta cinta está disponible en Prime Video, Apple Tv+ y Claro Video, sin embargo, la encontrarás en renta.

Sin novedad en el frente

Esta cinta es una adaptación de la novela homónima de Erich Maria Remarque, la cual narra las aterradoras experiencias de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Fue dirigida por Edward Berger (All My Loving 2019) y se encuentra disponible en Netflix.

Sin novedad en el frente obtuvo 9 nominaciones a los Premios Oscar 2023, en categorías como:

Mejor Película

Mejor Película Internacional

Mejor Fotografía

Mejor Maquillaje

Mejor Banda Sonora

Mejor Sonido

Mejores Efectos Especiales

Mejor Guion

Mejor Diseño de Producción

The Banshees Of Inisherin

The Banshees Of Inisherin recibió 8 nominaciones a los Golden Globes, por eso no fue sorpresa que se perfilara en 9 categorías de los Oscar, en donde competirá por el premio a:

Mejor Película

Mejor Actor — Colin Farrell

Mejor Actor de Reparto — Brendan Gleeson/Barry Keoghan

Mejor Actriz de Reparto — Kerry Condon

Mejor Director — Martin McDonagh

Mejor Edición

Mejor Banda Sonora

Mejor Guion Original

Aunque la película irlandesa se estrenó a finales de 2022 en diferentes partes del mundo, aún no se ha anunciado en qué fecha llegará a México.

Elvis

La biopic del Rey Rock & Roll, protagonizada por Austin Butler y dirigida por

Baz Luhrmann, también se colocó como una de las favoritas de la crítica, luego de su triple victoria en los Golden Globes y de sus 9 nominaciones a los premios BAFTA. Es por eso que en los Oscar competirá por:

Mejor Película

Mejor Actor — Austin Butler

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Edición

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

La encontrarás disponible en HBO Max.

Top Gun: Maverick

Aunque Top Gun: Maverick se convirtió en una de las películas más taquilleras del 2022 no logró ningún triunfo en los Golden Globes, sin embargo, se hizo con 6 nominaciones en los Oscar:

Mejor Película

Mejor Edición

Mejor Canción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Especiales

Mejor Guion Adaptado

Si aún no has visto esta cinta, podrás hacerlo a través de Star+.

The Fabelmans

El proyecto más personal del director Steven Spielberg también se ha convertido en uno de los contendientes más fuertes de esta temporada de premios, en donde la veremos competir en 7 categorías de los Oscar 2023:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto — Judd Hirsch

Mejor Actriz Principal — Michelle Williams

Mejor Director — Steven Spielberg

Mejor Banda Sonora

Mejor Diseño de Producción

Mejor Guion Original

Una buena noticia es que la cinta se encuentra disponible en cartelera.

Tár

La cinta protagonizada por Cate Blanchett se ha colocado como una de las producciones con más nominaciones a los Premios Oscar. La veremos competir en categorías como:

Mejor Película

Mejor Actriz — Cate Blanchett

Mejor Fotografía

Mejor Director — Todd Field

Mejor Edición

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

Mejor Guion Original

Su estreno llegará el 27 de enero a las salas de cine.

La premiación

La 95.ª edición de los galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Y podrás verla a través de TNT o de la plataforma de streaming de HBO Max.

