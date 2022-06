Los parques ‘Universal’ recrean el filme “Halloween” en nueva casa de terror

La empresa de parques temáticos Universal estrenará en septiembre próximo una casa del terror que revive la icónica película “Halloween” de 1978 en sus sedes de Orlando (Florida) y Los Ángeles (California), informó este miércoles la compañía.

Las casas embrujadas estarán abiertas al público en una fecha cercana al lanzamiento en octubre de la última película de esta saga de terror que popularizó al despiadado Michael Myers y su afilado cuchillo y para las populares noches de terror de Halloween en Universal que terminan el 31 de ese mes.

Rinden tributo a "E.T.", "Tiburón" con una tienda en Orlando

La empresa informó que esta atracción se estrenará en el parque Universal Studios Orlando el 2 de septiembre y seis días más tarde en el Universal Studios Hollywood, de Los Ángeles.

“La clásica película ‘slasher’ (subgénero de los filmes de terror) de 1978 de John Carpenter, ‘Halloween’, regresa para acechar Halloween Horror Nights en aterradoras casas embrujadas donde los visitantes se encontrarán cara a cara con el despiadado Michael Myers”, detalló en un comunicado Universal.

A medida que la última trilogía de la franquicia concluye con el lanzamiento de “Halloween Ends”, de Universal Pictures, el próximo 14 de octubre, los visitantes se aventurarán a donde comenzó todo, detalla el parque en un comunicado. View this post on Instagram A post shared by Halloween Kills (@halloweenmovie)

Estarán “dentro de la casa embrujada inquietantemente auténtica que representan los momentos más escalofriantes de la película original”, agrega.

Halloween es una de las películas de terror más populares de todos los tiempos y, para muchos fanáticos, generó al antagonista más temido en la historia del cine de terror: Michael Myers.

Los efectos transportarán a los visitantes a la infame ciudad de Haddonfield (Illinois), en la noche de Halloween, cuando Michael Myers se puso por primera vez su notoria máscara para embarcarse en su brutal furia.

Foto: Halloween Movie

“A medida que los invitados se abren camino a través de su hogar en ruinas y escenas icónicas de la película, esquivarán por poco los ataques de Myers”, subraya Universal.

“Myers es la personificación de la maldad pura que desata el terror a cada paso, y los invitados se darán cuenta rápidamente de que no se detendrá ante nada ni ante nadie para tomar su sangrienta venganza“, agrega.

*Con información de EFE.

