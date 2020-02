Netflix pone a disposición del público una de sus películas sin necesidad de suscripción por primera vez. Así es, la compañía de streaming, a manera de regalo ha desbloquedo la cinta ‘A todos los chicos que me enamoré’.

El anuncio de esta sorpresa viene un día antes de que la compañía de streaming estrene la segunda parte de esta historia con ‘A todos los chicos que me enamoré: P.D. te sigo amando’, la cual llega en la víspera del Día de San Valentín (12 de febrero).

Todo indica que la estrategia de Netflix considera enganchar a nuevos suscriptores que en el futuro querrán ver la continuación de esta historia inspirada en los libros de Jenny Han. La primera entrega se estrenó en el catálogo de la compañía el pasado mes de agosto del 2018 y tuvo gran éxito entre los jóvenes.

Casi dos años después hace su aparición la segunda parte de las tres películas contempladas en esta historia, la cual mostrará la situación complicada que atraviesan los protagonistas Lara Jean y Peter Kavinsky, interpretados por Lana Condor y Noah Centineo.

Netflix anunció que la película estará disponible sin necesidad de suscripción en Estados Unidos y en algunas otros mercados seleccionados, en los que esperamos se contemplen algunos países de Latinoamérica. ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ no estará disponible en forma abierta para siempre; tienes hasta el 9 de marzo para verla bajo esta modalidad.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for everybody in The US (and additional selected markets) to watch through March 9! pic.twitter.com/7I0c8omKqg

— Netflix US (@netflix) February 11, 2020