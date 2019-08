Filtran fechas de estreno de las películas de la Fase 5 de Marvel

Las películas de superhéroes tendrán larga vida. Nueva información filtrada da a conocer las posibles fechas de estreno de algunos títulos esperados para la ‘Fase 5’ de Marvel.

Hace unas semanas Marvel aprovechaba el escenario del Comic Con para anunciar los títulos que conformarán su Fase 4. Pese a ello, muchos seguidores esperaban el anuncio de algunos títulos de los que no se dieron detalles y que podrán conformar la nueva fase de la compañía.

Según el usuario de Twitter @_CharlesMurphy, quien anteriormente ha acertado en información preliminar de las producciones de Marvel, la ‘Fase 5’ de Marvel ya tiene fechas de estreno de algunos títulos.

Always subject to change and still much we don't know:

Phase 5, V2

Feb 18, 2022-Black Panther 2

May 6, 2022-GotG Vol. 3

July 29, 2022-

May 3, 2024-😮

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) August 7, 2019