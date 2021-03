En medio de un escenario en el que la pandemia por covid-19 aún no cesa, la realidad es que la industria restaurantera ha sido una de las más golpeadas en el mundo, en México no ha sido la excepción, lo que ha obligado a estos chefs a reinventarse para poder enfrentar la adversidad.

En este sentido haré una pausa, me enfocaré en el mundo gourmet, donde dos grandes chefs y businessmen en la Ciudad de México, César de la Parra (Grupo Carolo) y Mikel Alonso (Grupo Biko), comparten para Forbes Life, aquellos movimientos de timón que han tenido que aplicar en medio de tiempos de pandemia, pero con un claro mensaje: “Siempre hay que dar pasos firmes y hacer lo mejor que puedas”, comparte Mikel Alonso.

Mikel Alonso y César de la Parra coinciden en que el éxito del mundo gourmet va más allá de presentar únicamente un platillo refinado, el valor radica en lograr generar una verdadera “experiencia”.

¿Cómo lograrlo en medio de una realidad en la que el aforo a los restaurantes se encuentra aún limitada?

En medio de tiempos adversos, los chefs Alonso y De la Parra sabían que había que pensar y actuar rápido, y un punto medular radicó siempre en ver como prioridad el cuidado de su gente:

“En Lur teníamos que tomar ciertas decisiones, pero siempre supimos que el recurso humano era lo más importante”, comenta Alonso, mientras De la Parra apunta que “en Grupo Carolo la filosofía siempre fue mantener la mayor cantidad de plazas posibles, cuidar el trabajo de mucha gente que lleva años con nosotros”.

Sentires de pandemia

Es cierto, para César de la Parra y Mikel Alonso la preocupación de la pandemia es latente, el aforo permanece limitado; los horarios de operación también, sin embargo, reconocen representa una oportunidad que hay que ver con optimismo.

“Haber podido abrir, aunque sea a un porcentaje menor, es un gran respirador, al final del día la industria ya se encontraba sentenciada”, comenta De la Parra, mientras Alonso subraya: “Las recientes posibilidades que se han dado se encuentran lejos del equilibrio que necesita un restaurante, pero siempre me enfoco en el optimismo, siempre es mejor esto que nada”.

Oportunidades en medio de la pandemia

Y hablando de oportunidades, este acontecer de pandemia ha servido para que los chefs replanteen, por un lado, la diversificación de sus propuestas gourmet, y por otro, la realización de ajustes en sus canales de distribución, sumando el uso de apps de entregas a domicilio, hasta la creación e implementación de sus propios canales distinguidos de delivery.

“Empezamos a trabajar varios productos de pasta fresca, con nuevas maneras de enviar, nuevas maneras en que lleguen mejor a casa”. Chef César de la Parra.

Por otro lado, De la Parra destaca que la pandemia también ha sido un espacio que ha permitido lo que en otros momentos no habría sido posible, César optó por “contratar a gente muy talentosa, que en otra situación no hubiera podido ser posible, hay que ver los momentos de crisis también como momentos de oportunidad, crecer no es solo para afuera, crecer es especializarte en lo que haces, por ejemplo: es hacer la mejor pizza que puedas hacer”.

La realización

De la Parra identificó en ‘Farina’, una de las propuestas restauranteras de Grupo Carolo, el espacio que contaba con un potencial interesante para estos tiempos de pandemia, adaptando de mejor manera los conceptos culinarios para atender las necesidades actuales de los consumidores.

Implementó así una estrategia que diera respuesta al “Delivery satisfacción inmediata”, como él mismo lo define, pero sin perder la calidad y experiencia que distingue a los productos con tenores de sazón italianos, pizzas al carbón excepcionales, pastas y productos que te hagan vivir una verdadera experiencia, que podrás de igual forma vivir en uno de sus restaurantes.

Alonso ha encontrado en Lur, ubicado en Polanco, aquel espacio que cuenta con “la sensatez y el sentido común para que todos nos podamos resguardar laboralmente, y al mismo tiempo seguir ofreciendo este nido que ya existe, para continuar viviendo una experiencia de un restaurante tradicional, cálido y que a la gente le gusta”.

