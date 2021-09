Desde la adolescencia Juan Chipoco supo que sus sueños de trascender estaban en Estados Unidos. Cuando apenas era un adolescente debió asumir el rol paterno en su familia, al fallecer su padre, y servir de ejemplo para el resto de sus cuatro hermanos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Entonces, la vida lo llevó a desempeñar distintos trabajos que le permitieron, de alguna forma, solventar la difícil situación familiar. Pero sin importar cuán arduas eras las circunstancias su mirada siempre estaba fija en una meta: encontrar la forma de hacer algo que le permitiera degustar los sabores del éxito.

Con esto en mente, a los 19 años Juan Chipoco decidió arriesgar todo por conseguir sus sueños y no dejarle nada a la suerte. Una visa de turista fue su pase de entrada a Estado Unidos: atrás quedaba la vida en Perú y Miami se posicionaba como el destino en donde empezar a palpar eso que una vez sólo imaginó.

Descubre:

Le Jardin, el nuevo spot gastronómico de Baccarat Hotel en Nueva York

Cubo: Armonía entre la naturaleza y experiencias gastronómicas

Foto: Cortesía Restaurante Ceviche 105.

Sin embargo, el éxito estaba lejos de llegar. Un día simplemente se vio a sí mismo deambulando por la calle 8 de Miami con una maleta en la mano, 30 dólares en el bolsillo, sin saber en dónde pasaría la noche y si comería al día siguiente.

No fueron tiempos fáciles. Pero eso no lo desalentó, estaba determinado a no defraudar a su familia.

Al paso de los años, gracias al esfuerzo tenaz y trabajo incansable de noches sin dormir, consiguió posicionar a su cadena de restaurantes como la más exitosa en Miami. Ésta se compone por Ceviche 105, Yuca 105, Pollos & Jarras e ‘Íntimo’ un exclusivo spot gastronómico.

Foto: Cortesía.

SUEÑOS CUMPLIDOS

De esta forma, Juan Chipoco ha convertido a Ceviche en el destino de comida peruana más importante en Estados Unidos.

Sus inicios tienen una fuerte conexión con la comida cubana, pues el reconocido empresario experimentó esta propuesta culinaria como parte de su primer intento por incursionar en el sector restaurantero. Aunque no fue lo exitoso que él esperaba, en 2008 realizó un viaje de vuelta al país que lo vio nacer, ahí se especializó como chef de comida peruana.

Pero Estados Unidos estaba lejos de ser parte de su pasado. Por el contrario, volvió con mayor determinación y una idea mucho más consolidada, la cual a la postre se convertiría en Ceviche 105.

También te puede interesar: Travesías culinarias por México y el mundo en el Hotel Xcaret Arte

Foto: Cortesía.

Posicionado como un reconocido empresario, Juan Chipoco hoy tiene claro que su éxito, en buena parte, es resultado del compromiso con su familia y las personas con las cuales trabaja todos los días.

Para conocer más de su historia, la próxima vez que visites Miami, Florida no dejes pasar la oportunidad de saborear la formidable propuesta gastronómica de Ceviche 105.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram