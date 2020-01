‘House of dragons’, el spin off de ‘GOT’ busca protagonistas

Más detalles han sido revelados del spin off de ‘Game of Thrones’, la próxima serie de HBO. Los recientes datos filtrados dan a conocer que ‘House of dragons’ busca a sus tres nuevos protagonistas.

El nuevo universo que se desprende de la exitosa serie va tomando fuerza. Como se comunicó con anterioridad, ‘House of dragons’ se centrará en los hechos 300 antes de la serie que terminara tras ocho temporadas en 2019.

Basada en el libro ‘Fire & Blood’ de George R.R. Martin, la producción contará los inicios de la dinastía Targaryen. Ante eso, el portal ‘Knigth Edge Media’ compartió la descripción de tres personajes centrales de los cuales, asegura, la compañía ha iniciado la búsqueda de su reparto.

Estos personajes son Aergon El Conquistador y sus dos hermanas, Visenya y Rhaenys, los cuales protagonizarán ‘House of dragons’, indudablemente acompañados de sus dragones.

El medio recoge la descripción de cada uno de ellos para compartir el preámbulo de la trama que desarrollarán. Por su parte, el personaje de Aegon Targaryen sería un hombre caucásico que se compromete con sus dos hermanas – sí, continuarán las historias de incesto- , el cual es tranquilo y piadoso, pero duro con quien logra desafiarlo. Monta el dragón Balerion.

Por su parte, Visenya Targaryen es la hermana mayor de los tres. Este personaje será una mujer voluptuosa, severa, serie e inolvidable. Montará al dragón Vhagar. Y por último, pero no menos importante, Rhaenys Targaryen, la menor de los hermanos de buen corazón, elegante, curiosa, impulsiva y fantasiosa. Ella monta el dragón Meraxes.

Estos personajes son las cabezas centrales de la Guerra de la Conquista Poniente, por lo que la nueva entrega de HBO nos traerá más peleas. Conforme avance su estreno, programado para el 2022, se descubrirán más detalles.

