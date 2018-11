Los jeans son una de las piezas indispensables en cualquier guardarropa porque su estilo urbano, casual y flexible a la vez, te permite usarlos en todo tipo de ocasiones sin mayor esfuerzo. Sin embargo, en el mundo de la mezclilla no dejan de existir niveles, y hay pantalones que simplemente están diseñados para los estilos más sofisticados.

Descubre algunas de las firmas con los jeans más lujosos del mercado cuyas piezas, seguramente, querrás anexar a tu colección cuanto antes.

Dussault Apparel

Esta marca ha dado mucho de qué hablar por sus jeans personalizados con un costo de hasta un cuarto de millón de dólares. Los diseños más cargados cuentan con piedras preciosas como rubíes y diamantes acompañados por detalles de oro blanco y rosado. Aunque no cualquiera se atrevería a usar modelos así, Dussault Apparel se ha convertido en un hit para los rockers adictos a la alta moda.

Gucci

Si lo que buscas es llevar los jeans tradicionales al siguiente nivel, entonces estas piezas son para ti. Desde su llegada a Gucci el diseñador romano Alessandro Michele ha dado un giro de 180 grados a la casa italiana que enamora a audiencias jóvenes en busca de un estilo diferente. Los jeans de la marca destacan por sus icónicos emblemas que le otorgan una toque de surrealismo y originalidad.

Seven Jeans



Conocida oficialmente como “7 for all mankind”, esta marca de origen estadounidense cuenta con una de las colecciones de jeans más extensas que encontrarás. Su característica mezclilla flexible no sólo resulta favorecedora, sino también muy cómoda al permitir una movilidad que muchos otros jeans limitan.

Porsche Jeans



Si eres un amante automotriz entonces seguro ya conoces la línea de jeans Porsche con la que no podemos dejar de soñar. Estos jeans no sólo son ideales para cuando quieras conducir por la ciudad a toda velocidad, sino también para llevar la exclusividad y elegancia propias del legendario fabricante alemán a todas partes sin necesidad de pisar el acelerador.

Loewe

La casa de moda española conocida por sus diseños excéntricos y vanguardistas ha ganado reconocimiento internacional por sus jeans de corte holgado y siluetas inspiradas en la cultura oriental. Estas piezas resultan ideales tanto para estilos urbanos como campestres.

