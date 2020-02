Jewel, la selva tropical artificial más lujosa del mundo

El aeropuerto Changi Singapur ha sido nombrado el mejor del mundo 10 veces por Skytrax y no es por cualquier cosa. Las innovadoras terminales, ganadoras de premios internacionales, han dejado boquiabiertos a todos los viajeros que las caminan, y la más reciente estructura no es ninguna excepción. Se trata del complejo “Jewel”, un domo de cristal que alberga una selva tropical llena de tesoros, cascadas, jardines, experiencias de lujo, áreas recreativas y hasta nubes.

Diseñado por un equipo de arquitectos a cargo del renombrado Moshe Safdie, quien también lideró el proyecto del hotel Marina Bay Sands, tan sólo la construcción del domo de cristal costó 1.25 billones de dólares estadounidenses. Esta vez, el arquitecto apostó por convertir al aeropuerto Changi Singapur en un edén que combine el lujo con la naturaleza. Y desde su apertura en abril del año pasado, “Jewel” no ha dejado de sumar experiencias únicas a su catálogo.

Entre ellas, la más distinguida es el impactante Rain Vortex: una cascada monumental que cae 40 metros desde el techo hasta el corazón del domo. Durante la noche, el velo de agua de lluvia se convierte en lienzo para un espectacular show de luces a 360 grados.

A su alrededor se expande, en los cinco niveles superiores del complejo, el Shiseido Forest Valley completo con senderos de caminata en medio del santuario natural que envuelve a la micro ciudad de “Jewel”. En el último nivel se encuentra el Canopy Park, un espacio repleto de actividades divertidas para disfrutar durante las escalas, e incluye desde un laberinto hasta un puente de cristal a 23 metros de altura. Además de redes suspendidas para brincar.

No es únicamente una selva tropical urbana: también es un centro de estilo de vida que ofrece desde un lujoso hotel, más de 280 tiendas y restaurantes internacionales, un supermercado y once cines (uno con pantalla IMAX). Para los viajeros con horas libres, el Skytrain los transporta rápidamente entre las terminales, pero no se necesita tener un boleto de avión para visitar “Jewel”.

¿Lo quieres conocer?

