Juanpa Zurita se suma al cuidado del planeta con ‘The Second Life Project’

Consciente del impacto que genera en el medio ambiente la industria de la moda, considerada una de las más contaminantes del planeta, Juanpa Zurita ha decidido sumar a la causa a través de su marca de ropa Acapella.

En la apertura oficial de su más reciente tienda en la Ciudad de México, ubicada dentro del Mercado del Carmen, Zurita aprovechó la ocasión para dar a conocer el ambicioso proyecto denominado The Second Life Project, el cual tiene como objetivo dar una segunda vida a prendas que ya no se utilizan.

Las camisetas donadas se recibirán en buzones especiales localizados en todas las tiendas de Acapella. Los clientes que realicen su donación tendrán un descuento simbólico en su próxima compra como regalo por participar en The Second Life Project.

Una vez recibidas las camisetas, la compañía se encargará de separarlas por colores y desbaratarlas para obtener las fibras que serán mezcladas con PET reciclado para la creación de una línea de nuevas camisetas 100% recicladas.

En la primera fase del proyecto se espera recolectar alrededor de 10 mil camisetas, las cuales equivaldrán a dos toneladas de fibras que serán utilizadas para la realización de la colección. Aquellas prendas que no puedan ser reutilizadas serán destinadas a personas de bajos recursos con el propósito de compartir y hacer que las prendas puedan tener más vida útil.

“Quisimos encontrar el equilibrio entre cómo podemos llevar calidad en una manera de hacer algo por el mundo, y al mismo tiempo, construir una historia. Es muy emocionante ser parte de un movimiento en una etapa de una generación donde todos queremos hacer un cambio. Tenemos la oportunidad de hacer esto con la audiencia, entre la marca y la gente, las cuales son piezas clave para que esto suceda”, mencionó Juanpa Zurita.

Este proyecto se suma a los esfuerzos que realiza Acapella dentro de sus instalaciones. Su compromiso con la causa ambiental les ha llevado ha implementar el uso de bolsas reciclable y empaques hechos de composta para sus prendas de envío en línea, así como la fabricación de algunas de sus prendas de manera sostenible.

En un contexto actual donde es mejor sumar que restar al planeta, The Second Life Project es una oportunidad de contribuir a disminuir los daños generados por el hombre.

Te puede interesar: H&M anuncia colaboración con Johanna Ortiz



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí