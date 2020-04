Las mejores miniseries de Netflix del año para ver en un fin de semana

Netflix continúa estrenando miniseries exitosas. Durante este año el formato de estas producciones ha logrado gran popularidad entre los usuarios. Con cortos capítulos, algunos de ellos de poca duración, estas producciones se han impuesto entre lo más visto del 2020.

Tramas que enganchan desde su primer capítulo y con grandes producciones, se pueden encontrar en el catálogo de la compañía. Si quieres pasar cortas, pero emocionantes horas de diversión, no dudes en descubrir alguna de las siguientes miniseries ideales para disfrutar en el fin de semana.

Una mujer hecha a sí misma

La historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria es retratada en esta miniserie de cuatro episodios. Una brillante historia de empoderamiento en una época donde las mujeres, en especial las de color, no podían sobresalir en los negocios. El personaje principal es interpretado por la ganadora del Oscar Octavia Spencer.

Ragnarok

Una historia mitológica aguarda en ‘Ragnarok’. En seis episodios la miniserie seguirá la vida de un adolescente que vuelve a su pueblo natal para descubrir que tiene poderes extraños. En el transcurso descubrirá que quienes considera sus nuevos amigos, podrían ser sus peores enemigos. Con un mensaje de conservación de medio ambiente entre líneas, esta miniserie de Netflix ha sido de las más vistas del año.

Califato

Las vidas de un grupo de mujeres cambian radicalmente después de un atentado inminente del Estado Islámico. Sus ocho episodios son ideales para devorarse en un día de maratón. Antes de llegar a Netflix, esta miniserie ya se había convertido un éxito en su país natal, Suecia. Ahora replica su aceptación dentro del catálogo de la compañía.

No hables con extraños

Los secretos más oscuros salen a la luz en esta miniserie. Desde su primer capítulo, la trama de ‘No hables con extraños’ te atrapará y no te soltará hasta el final. Acompaña al protagonista a sacar a la luz estos secretos de las personas más cercanas que lo rodean y que atormentan su vida.

Drácula

Uno de los personajes más conocidos del mundo del terror, Drácula, llegó a Netflix a principios del año. Con sus tres capítulos, rápidamente se posicionó dentro de los títulos más vistos para ofrecernos a un personaje como nunca lo habíamos visto. La sed de sangre del personaje lo lleva a Londres de donde se escribe este capítulo.

Esta mierda me supera

El creador de ‘The End of the fu**ïng word trae esta miniserie de cortos capítulos con una historia poco particular. La protagonista, además de enfrentar su paso por la adolescencia, tendrá que sobrellevar los escenarios complejos que le ocasionan sus poderes. El final de su primera temporada ha sido considerado uno de los más sorprendentes de la plataforma.

Gentefied

Desde Los Ángeles yace esta miniserie de ocho capítulos. En una comunidad latina de una gran ciudad, una familia se enfrenta a la preservación de sus raíces mientras intenta sacar a flote el negocio de toda una vida. Los más jóvenes intentarán hacer frente, pero sus vidas, los cambios a su alrededor y pelea por definir quién son en realidad se interpondrán. Esta serie es un buen pretexto para pasar de las situaciones cómicas al lado más puro del drama.

Poco Ortodoxa

Desde su estreno, esta miniserie de cuatro episodios ha conquistado a los suscriptores. Inspirada en un caso real, la producción sigue la búsqueda de la libertad de una ex miembro de la comunidad jásidica de Williamsburg en Nueva York. Emotiva y poderosa, así ha sido señalada. Grandes actuaciones y una producción sorprendente la acompañan .

