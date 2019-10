Limantour entra al Top 10 de los mejores bares del mundo

View this post on Instagram

Cheers to the top ten! Check out the bars that placed between No.1-10 in The World’s 50 Best Bars 2019! No.10 is Licorería Limantour in Mexico City, Mexico No.9 is The Old Man in Hong Kong, China No.8 is Atlas in Singapore No.7 is Attaboy in New York, USA No.6 is The Clumsies in Athens, Greece No.5 is American Bar in London, UK No.4 is The NoMad in New York, USA No.3 is Florería Atlántico in Buenos Aires, Argentina No.2 is Connaught Bar in London, UK No.1 is Dante in New York, USA #Worlds50BestBars #50BestBars #Bar #Bartender #Bartending #Mixology #Travel #Awards #dantelovesyou #theconnaughtbar #nomadbar #makeitnice #theclumsies #atlasbarsg @limantourmx @joseluisleon @theoldman_hk @agprabs @atlasbarsg @jessejvida @attaboy134 @the_clumsies @thesavoylondon @maximschulte @mcgurkdeclan @thenomadhotel @lrobitschek @mccarley_oneill @Floreriaatlantico @tatogiovannoni @alinevargasalcobia @theconnaught @agodragos @dantenewyorkcity @forkandshaker