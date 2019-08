Los chiles en nogada con las mejores vistas de la Ciudad de México

View this post on Instagram

¿Antojo de chile en nogada? Disfrútalo de frente a una de las mejores vistas de la Ciudad de México. Te presentamos el chile en nogada de Arango, creado por el chef Alejandro Cuatepotzo y servido de frente al Monumento a la Revolución en una atmósfera elegante y sofisticada. El relleno del platillo es una delicia: mezcla de carne de res (chambarete y bola) y carne de cerdo (pierna y lomo ahumados) en combinación con plátano macho, almendra, piñón, pasas y especias. Su sabor es único. La nogada está preparada con queso de cabra, jerez y nuez de Castilla, creando una suntuosa preparación que baña el chile poblano. Definitivamente tienes que probarlo. . . @arango_cocinaderaices #AlejandroCuatepotzo