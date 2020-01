‘Lover’ de Taylor Swift fue el disco más vendido en 2019

En la era del streaming, no es sorpresa que las ventas de discos y sencillos declinen. Pero si hay alguien que ha logrado mantenerse un paso adelante a la tendencia es Taylor Swift. Su último álbum, titulado ‘Lover’, fue el único del 2019 que superó la meta de 1 millón de ventas, una cifra que ahora parece un logro inalcanzable para la mayoría de los artistas y que antes era común en la industria.

Para Swift marca un éxito rotundo al ser su primer lanzamiento con Republic Records, después de 13 años con Big Machine Group. Cuatro álbumes previos han logrado la hazaña en su primera semana de lanzamiento: ‘Speak Now’ en 2010, ‘Red’ en 2012, ‘1989’ en 2014 y ‘Reputation’ en 2017.

Sin embargo, ‘Lover’ tuvo que luchar para lograrlo: cerró su primera semana con 679 mil compras del álbum según la base de ventas musicales Nielsen y 225 millones en streaming, quedando debajo de ‘Thank U, Next’ de Ariana Grande que logró 307 millones en streaming. Aun así, fue el álbum mejor recibido del año, con una gran cantidad de críticas positivas.

Debido a la creciente popularidad de servicios de streaming, cada vez más los artistas dependen de las ventas de boletos de conciertos y mercancía. En 2017, los ingresos por giras musicales alcanzaron los 8 billones según Statista, portal de estadísticas mundiales. Además, reportó que de 2010 a 2018 las ventas de álbumes bajaron por 185 millones de ejemplares. Mientras tanto, los ingresos por suscripciones a servicios como Spotify, Apple Music y Pandora han crecido.

El logro alcanzado por Swift confirmó la efectividad de su estrategia, que gira en torno a la conexión que tiene con sus fans, que son de los más dedicados. Con ‘Lover’, regaló descargas del álbum con la compra de su mercancía y lanzó cuatro ediciones coleccionables en Target, demostrando que el formato de ventas no está muerto luego de su larga batalla con Spotify.

Después del lanzamiento de ‘1989’, retiró toda su discografía de la plataforma buscando la mejora de remuneración para los artistas que comparten su música. En 2017 sus álbumes volvieron a estar disponibles para celebrar la venta de más de 10 millones de discos en todo el mundo.

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de Billie Eilish, fue el segundo album más vendido del año pasado, con 676 mil copias. Actualmente se mantiene ‘Please Excuse Me For Being Antisocial’ de Roddy Ricch en la posición número #1 en Billboard, a cinco semanas de su lanzamiento.

