Luciana Bracco, la bailarina mexicana que quiere conquistar China

Con 22 años de edad, la bailarina mexicana Luciana Bracco se une a las filas de la Filarmónica de Kunming. El objetivo: presentar la temporada del “Lago de los Cisnes” en China como parte de las festividades en torno al Año Nuevo Chino, mejor conocido como el Festival de la Primavera en el país asiático.

Originaria de la Ciudad de México y con una licenciatura en Danza Clásica, Bracco se formó en la Academia de la Danza Mexicana (INBA). También ha complementado su formación en escuelas de renombre como la Joffrey Ballet School, en Nueva York.

En entrevista exclusiva para Forbes Life, la bailarina mexicana acepta que los bajos sueldos y las malas condiciones laborales fueron las razones que la orillaron a buscar mejores oportunidades en el extranjero.

“Trabajaba mucho y me pagaban muy poco, 400 pesos por función. En temporadas largas me iba bien, pero si eran funciones sólo el fin de semana, me iba muy mal. Me cansé”, confiesa la mexicana. También admite que en México, a pesar de haber excelentes bailarines hay una inmensa fuga de talentos por las condiciones laborales en la industria cultural.

La Filarmónica de Kunming es de reciente creación y ha estado contratando bailarines extranjeros -rusos principalmente- en el último año. Ofrece un sueldo de entre 7,000 y 9,000 yuanes chinos al mes, el equivalente a 19,800 y 25,400 pesos.

El futuro

Para participar en las audiciones de la Filarmónica de Kunming es necesario presentar la solicitud en el sitio web. También se debe enviar la solicitud por correo electrónico ([email protected]) con una audición en video de cualquier variación clásica o pas-de-deux.

Bracco espera seguir creciendo como bailarina para alcanzar el reconocimiento internacional que la lleve a la American Ballet Theatre (ABT) o el Royal Ballet, la compañía con sede en Londres, Inglaterra, dirigida por la primera bailarina Tamara Rojo, y en donde el actual Benois de la Danse, el mexicano Isaac Hernández, se desempeña como bailarín principal.

Luciana Bracco fue ganadora del primer lugar en 2016 del “Elite Dance Tournament and Complexiones de la JBS”, en Nueva York y Los Ángeles. También ha sido participante en concursos como el “XII Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil” y el Festival Internacional de Danza de Córdoba. Además del “Youth America Grand Prix”, en Estados Unidos. Sin duda es un talento mexicano que tendremos presente en el radar de la danza a nivel mundial.

