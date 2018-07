Miguel Layún será el primer embajador mexicano de Louis Vuitton

Justo al finalizar la temporada mundialista llegan buenas noticias para uno de los miembros de la Selección Mexicana. Miguel Layún será el nuevo embajador para la firma Louis Vuitton, convirtiéndose en el primer mexicano en ostentar dicho título.

El futbolista había compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes usando productos de la Maison, desde cinturones hasta una de las clásicas maletas de la serie Keepall para hombre.

“La jerarquía de Louis Vuitton a la hora de definir el concepto ‘lujo’ es total. Me siento cercano con ellos porque me gusta la marca y ahora que he podido compartir ideas y proyectos, me han hecho sentir muy bien y cómodo. Su presencia es única y en particular, ver la unión entre deporte y lujo, como con las maletas, me tiene encantado”, declaró Layún en una entrevista para Life and Style previa a la difusión de la noticia.

La imagen de Miguel Layún para Louis Vuitton se adapta completamente al giro que Virgil Abloh, el nuevo director creativo de la casa en su división para Wear para hombre, ha brindado a sus colecciones más recientes, un estilo muy sport minimalista sin perder la línea elegante de Louis Vuitton.

Te puede interesar: Lección básica de moda: cómo usar correctamente una camisa polo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí