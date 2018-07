Lección básica de moda: cómo usar correctamente una camisa polo

La camisa polo es una prenda que definitivamente no puede faltar en el armario de ningún amante del buen estilo. Su flexibilidad y capacidad para adaptarse a casi cualquier look hacen de esta prenda una de las más útiles que sin duda te solucionará la vida en más de una ocasión.

Aunque muchos creen que usar una polo no requiere mayor atención y cuidado que el vestir una camiseta, en realidad esto es absolutamente falso, ya que el saber usar el artículo correctamente es una labor de precisión que separa al conocedor del novato.

Para ayudarte a sacar el máximo partido a tus polos, te compartimos estos consejos para que sepas cómo usarla correctamente y lleves tu estilo a otro nivel.

Cuidado con el fit

Para que te veas increíble en una polo es importante que conozcas las medidas que ésta debe tener para que se adapte a tu cuerpo de manera correcta. Procura que las mangas queden exactamente a la mitad del bícep, no mas arriba ni más abajo. Como segundo punto, no dejes que el largo de ésta rebase por mucho la línea de tu pantalón, considera que sólo debe contar con unos 5-7 centímetros de diferencia.

Cuida las capas

Uno de los puntos fuertes de las polos es que pueden usarse como base para diferentes prendas, sin embargo es importante que mantengas tus combinaciones sencillas y no demasiado contrastantes para siempre contar con un look elegante y compuesto. Intenta combinar pequeños elementos de tu polo con el resto de tus prendas para no lucir descordinado.

Experimenta con colores

No temas usar polos con colores más llamativos y vibrantes siempre y cuando no abuses de ello. Cuando uses polos más vivaces intenta que el resto de tus prendas sean simples y cuente con colores uniformes y armónicos al tono de la polo para que estos se mezclen sencillamente y logres un look más pulcro.

Usa la polo correcta para cada ocasión

Como lo mencionamos anteriormente, la polo es una prenda extremadamente flexible, por lo cual es importante que escojas la que mejor se adapte al estilo que estás intentando conseguir. Para looks más informales puedes probar con diseños más llamativos o tonos uniformes que puedan ir bien con prendas más casuales como shorts o alpargatas. En caso de que busques un atuendo más formal intenta usar textiles más gruesos, claros y destacados.

No temas fajarla

En caso de que así lo requieras, fajar tu polo es una opción que no debería estar censurada. Al hacerlo tendrás un look un poco más formal que puede funcionar de maravilla para diferentes ocasiones.

No uses el cuello levantado

Por último, la regla de oro imprescindible: no uses el cuello de tu polo levantado, esto solo arruinará tu aspecto sofisticado y distinguido.

