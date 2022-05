Este es el atuendo de Rachel Zegler como Blancanieves

Tal como se esperaba, Rachel Zegler luce un vestido en tonos amarillos y azules, muy similar al que lleva Blancanieves en la cinta de 1937. Además porta el peinado característico de la princesa de Disney. Estos detalles fueron revelados a través de algunas fotografías.

PICTURE EXCLUSIVE: Rachel Zegler is seen as Snow White for the first time as she starts filming Disney remake https://t.co/6nHrMfhrlH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2022

Las imágenes que se dieron a conocer, fueron tomadas en el set de grabación de Blancanieves y publicadas por Daily Mail, en ellas se puede ver a Rachel Zegler con algunos broches en el cabello para reafirmar su peinado y con unas botas, lo que nos advierte que esta no es la caracterización final de su personaje, sino solo una parte del mismo.

Debido al éxito que han tenido los live-action de las diferentes películas de princesas animadas, se decidió llevar a la gran pantalla la historia de Blancanieves y se espera que en 2023 se estrene dicho remake. El cual arrancó sus grabaciones en Londres.

Lo que se sabe sobre el live-action de Blancanieves

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la cinta, sin embargo, ya se confirmó al elenco que formará parte de la producción, entre ellos se encuentra Gal Gadot como la Reina Grimhilde y Andrew Burnap, quien dará vida al príncipe Florian. View this post on Instagram A post shared by andrew burnap (@atburnap)

También se conoce que el live-action de Blancanieves estará dirigido por Marc Webb, quien fue director de películas como ‘500 días con Summer’ y ‘El Sorprendente Hombre Araña’, mientras que la musicalización estará a cargo de Benj Pasek y Justin Paul.

Blancanieves se estrenó por primera vez en 1937, fue el primer largometraje animado y producido por Walt Disney, además es una adaptación de uno de los tantos cuentos publicados por los hermanos Grimm. Se cree que la verdadera Blancanieves nació en Alemania en 1729, se llamaba María Sophia Margeretha Catharina von Erthal y que la apariencia que se le adjudicó al personaje está inspirada en Janet Gaynor. Foto: Cortesía.

La trayectoria de Rachel Zegler, protagonista de Blancanieves

Rachel Zegler es una actriz, cantante y youtuber estadounidense de origen colombiano y polaco. Ha participado como protagonista en la película “West Side Story”, también conocida como “Amor sin barreras”, la cual estuvo bajo la dirección de Steven Spielberg, además formó parte del elenco de “Shazam, Fury! of the Gods”, película que se estrenará a finales de 2022.

Además, ha incursionado en el teatro, en musicales como “Newton’s Cradle: A Ghost Story” y cuenta con más de 200 mil suscriptores en su canal de YouTube, en donde ha demostrado sus dotes como cantante, un talento que influyó para que obtuviera el papel protagónico del live-action de Blancanieves, de acuerdo con una declaración que hizo Marc Webb.

