DeNuestraRevista: Creador de tendencias en Bvlgari

“Honestamente, creo que sólo necesitas una idea muy simple, algo que el cliente pueda entender inmediatamente”, afirma Fabrizio Buonamassa, director ejecutivo de Creación de Productos de la División Relojera de Bvlgari, al hablar del eje que rige el proceso creativo involucrado en la construcción de un hito en la industria. Y continúa su explicación: “Porque, de otra forma, si comienzas a impulsar muchas cosas, muchos elementos, una nueva tecnología, nuevos materiales, un nuevo concepto o una nueva idea, y hasta una nueva forma de portar el reloj, tal vez eso resulte abrumador para la mayoría”.

La cita con el genio creativo es en la Suite de Bvlgari, ubicada en The St. Regis Mexico City. Buonomassa visita la capital del país para reforzar los lanzamientos más relevantes de la casa romana ante la prensa especializada. Y el salón creado para este fin es un auténtico museo temporal que rinde tributo a la alta relojería a través de las colecciones emblemáticas de la firma, incluidas las colecciones Octo y Serpenti.

Todo ocurre en el marco del Salón Internacional Alta Relojería, evento que convierte a esta ciudad en capital relojera de Latinoamérica.

Es justo aquí donde se presenta el Octo Striking Mexico Edition, un reloj que recoge inspiración de la cultura azteca para homenajear a México. La pieza recrea los círculos concéntricos tridimensionales del calendario azteca y su gama cromática evoca a la bandera nacional, albergando un movimiento mecánico de manufactura con cuerda manual esqueletado con tourbillon volante, mientras el brazalete presenta una correa de aligátor verde y hebilla plegable de titanio. Sólo 10 piezas conforman esta edición limitada, que brilló en la feria relojera.

Fabrizio también destaca la proeza mecánica del Octo Finissimo Ultra y la evolución de la colección Serpenti, la cual incorpora ahora un nuevo movimiento que reafirma el compromiso de la firma con los relojes femeninos, como parte de los lanzamientos más destacados de la división a su cargo.

“El nuevo movimiento piccolissimo en la colección de alta joyería es muy importante porque, después de muchos años dedicados al Octo, y gracias al know-how adquirido, estamos listos para producirlo. No es muy común encontrar este tipo de movimiento en el mercado porque, para muchas marcas, los relojes de joyería son sólo la cereza del pastel; y, por ello, no invierten en el desarrollo de movimientos mecánicos pequeños. Para nosotros, es parte de un legado y está en nuestro ADN”.

“En un momento determinado, dijimos: ‘Hemos encontrado nuestro camino; somos italianos y tenemos un estilo y una estética diferentes’” FABRIZIO BUONAMASSA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS DE BVLGARI

Al hablar del valor que la delgadez confiere a una pieza de alta relojería reloj, explica la historia del surgimiento de una característica que habría de convertirse en sello de la casa romana.

“En un inicio, la idea fue crear un reloj con complicaciones de forma distinta a los demás; que fuera más moderno, más italiano. Además, el desarrollo del Octo Finissimo se inició durante una crisis económica, y éste es un aspecto importante a considerar porque, cuando hablamos de la creación de productos, no podemos desconectarlos de la vida real, pues, de otra forma, no tienen sentido”, explica, al abordar el diseño de una pieza relojera capaz de responder a las nuevas condiciones del mundo. “[El Octo Finissimo] fue concebido para que pudiera ocultarse bajo la camisa en caso de ser necesario; es decir, cuando no quisieras mostrarlo en determinado momento. La situación económica no era sencilla”.

La irrupción de Bvlgari en el segmento, relata, cambió las reglas de la industria. “Después de nosotros, muchas marcas, todas muy importantes y de prestigio, empezaron a desarrollarse en el segmento de ultradelgados.

Bvlgari es un creador de tendencias”. Al definir el ADN de Bvlgari, concluye: “Es una mezcla de audacia, proporciones únicas y color. Y por ‘audaz’, me refiero a una creatividad opulenta en términos de relojería”.

