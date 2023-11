Guardián del tiempo

En el universo de la alta relojería, Bvlgari continúa superando los límites establecidos y redefiniendo su esencia. En el marco del Salón Internacional de la Alta Relojería SIAR 2023, conversamos con Fabrizio Buonamassa Stigliani, director ejecutivo de Creación de Productos de la casa romana.

Buonamassa se ha fijado un objetivo irrenunciable: crear mecanismos virtuosos a través de una visión creativa nacida en el cruce entre la tradición y la innovación. La entrevista con el también apasionado del mundo motor transcurre en la suite de la firma en el Hotel St. Regis Mexico City.

El punto de partida de la conversación es la presentación del libro Beyond Time, el primero dedicado por completo a la excelencia relojera de Bvlgari y frente al cual Fabrizio muestra un especial entusiasmo. Él lleva trabajando para la casa 22 años y su aporte creativo está plasmado en la obra.

¿Qué representa para ti el libro Beyond Time?

Este libro es el inicio de un nuevo capítulo. Pero quiero que, antes, sepan por qué decidimos tener un ejemplar como éste: porque pocos saben que el primer reloj que hizo Bvlgari fue hace más de 100 años. Ésta fue una pieza para dama, un reloj con joyería, un reloj con manual.

Tiempo después comenzamos la saga con el Tubogas, los relojes de la colección Serpenti, y ahora estamos muy emocionados porque somos muy conocidos por nuestra gama de Octo Finissimo. En el libro pueden ver casi todos los relojes que producimos o al menos, los más importantes. Tenemos diferentes historias detrás de cada categoría de relojes.

En un capítulo muy interesante hablamos sobre Octo. Entonces, para mí representa una oportunidad de que más personas vean por primera vez relojes de joyería fantásticos, increíbles, y las piezas más representativas de la casa.

¿De dónde surge la inspiración para crear una pieza relojera?

El 99% de la inspiración viene de la emoción. Es muy difícil poner en palabras de dónde sale o de dónde

viene la inspiración, ya que no es algo tangible. Viene de muchos lugares: de un aroma, una textura, una foto o de lo que tocas a tu alrededor. Tu cerebro te va indicando y se encuentra listo para imaginar el objeto. Debes estar preparado para tomar la inspiración de cualquier lado para ver las cosas de una manera diferente.

Honestamente, es difícil decir que, en lo personal, tenga una sola fuente de inspiración o que ésta venga en un momento específico del año. Estoy seguro de que no soy muy creativo en las vacaciones de verano, porque me estoy relajando. He descubierto que es difícil imaginar cosas si estoy de vacaciones, pues tengo otras cosas en la mente.

Paso gran parte del año pensando en productos y siempre tengo papel y pluma conmigo para hacer bocetos. Muchos de ellos son bosquejos que después llevo con el equipo de diseño para que los trabaje conmigo; luego, con el desarrollador de producto y con Marketing. Así es como surge el reloj.

“A menudo hablamos de productos y artículos de lujo, pero el tiempo es la cosa más única y preciada” Fabrizio Buonamassa Stigliani

¿Cómo logran el equilibrio entre los detalles de diseño y las complicaciones en una pieza relojera?

Es una pregunta difícil. En cierto momento, gracias a la experiencia puedes decir: “El dibujo aún no está listo”. Existen, tal vez, ciertos detalles que no debemos tener al comenzar la producción. Para esto, debemos imaginar y, principalmente, entender a la persona que portará ese reloj.

Y hay un momento [clave], como cuando cocinas una pasta. Tú sabes: en Italia, la pasta es La Pasta, y no se pueden tener errores [al prepararla]. Y hay un momento en donde tienes que decir: ¡detengan la cocción! El proceso para crear un reloj es así: hay que saber dónde hay que detenerse para no poner elementos de más.

Cuando eres joven es más difícil identificar cuándo parar, pero con los años vas aprendiendo y comienzas a reconocer ese momento. Recordemos a Ludwig Mies van der Rohe, padre de la arquitectura moderna, y su lema “Menos es más”, un concepto vanguardista muy importante del último siglo.

¿Qué significan para ti el tiempo y la precisión?

Lo más preciado que tenemos es el tiempo. A través de los relojes tratamos de administrarlo, pero, al final, es imposible congelarlo. El tiempo está pasando a cada momento. Entonces, debemos pensar en el pasado, vivir el presente e imaginar el futuro.

A menudo hablamos de productos y artículos de lujo, pero el tiempo es la cosa más única y preciada. No podemos comprar el tiempo, como tampoco podemos comprar el viento. Por lo tanto, es preciso aprovecharlo y vivir la vida.

Las pasiones son parte esencial de la vida. ¿Qué afinidad encuentras entre tu pasión por el motor y el diseño de alta relojería?

Mis pasiones son los motores de carros y de avión, las motos, las cosas mecánicas y también los juguetes para niños… Me encanta la mecánica del diseño. Amo la estética de la mecánica; éste, un concepto muy italiano.

La relación entre el mundo automotriz y la alta relojería es fácil de explicar: los italianos somos los primeros en ver el motor de un auto. El Ferrari A40 es espectacular porque su motor es visible en la parte trasera. El corazón de la estética mecánica es único y, por eso, es importante mostrarlo. Nosotros, en Bvlgari, tenemos ese tipo de acercamiento con Finissimo; por eso invertimos tanto tiempo en el esqueleto del reloj.

Pero, igualmente, soy un apasionado de otras cosas, como la buena música italiana y universal. Me encanta escuchar a Ahmad Jamal, Count Basie u Oscar Peterson. Al final, amo los artículos hermosos, sin importar si es un reloj, un zapato, una silla, una pluma o una cámara. Disfruto mucho tomar fotos alrededor del mundo.

Esta mañana me desperté entre las 2 y las 3 am por el jetlag; me fue imposible dormir. Tomé mi cámara y empecé a caminar por en los alrededores del hotel en la Ciudad de México, tomando fotos, y fue muy interesante. Nunca sabes de dónde vendrán las ideas; tienes que estar listo y crear la oportunidad de ser inspirado: ése es un momento mágico.

¿Cuál es tu visión sobre México y cómo sería una nueva pieza inspirada en el país?

Lo he estado pensando; queremos traer un nuevo concepto. El año pasado, la edición limitada del Octo Striking Mexico fue un éxito; se agotó. Con esta referencia, estamos imaginando algo interesante. Ya veremos, en el futuro, si es posible, porque es una idea diferente y no solamente una edición limitada. Me encantaría hacer algo único para este mercado, ya que es muy importante en Latinoamérica.

Las piezas que mostramos en el SIAR 2023 contemplan, por primera vez en México, lo más reciente de la saga Octo Finissimo: el CarbonGold Perpetual Calendar y el modelo automático; creaciones Serpenti Misteriosi que albergan el nuevo movimiento mecánico Piccolissimo, además de piezas importantes de nuestros archivos. Trajimos relojes icónicos.

Así es como Fabrizio Buonamassa Stigliani reinterpreta constantemente la sustanciosa herencia estilística y cultural de Bvlgari en armonía con el ADN de la casa romana.

