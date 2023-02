Daniela Cassab, la mexicana que apuesta por el mercado de la moda en Dubai

Dicen que el éxito no se encuentra, se busca. Daniela Cassab marcó su camino al consolidarse no solo como la diseñadora mexicana con raíces sirias que fundó su marca homónima en 2016 (DANCASSAB) o en participar en el ‘Arabian Nights Fashion Show’, sino que conquistó con su colección de chaquetas que rinden homenaje a los años 60, 70 y 90, con flecos, remaches, hebillas vintage y mosaicos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Daniela tiene el compromiso de fomentar las tradiciones de diseño y empoderar a las comunidades locales entregando al mundo la excepcional artesanía en cuero de su México natal, estableciendo su etiqueta como una marca global.

Las ahora icónicas chaquetas de cuero son el lienzo perfecto para que Daniela Cassab traduzca su pasión, entre elementos atemporales, clásicos y personalizados que se hacen presentes en cada diseño, para ello utiliza los mejores materiales, hechos a mano por artesanos mexicanos con técnicas tradicionales y tintes naturales, que hacen que cada prenda sea una obra de arte.

¡Descubre más!

#HistoriaDelDía: Tendencias de belleza y cuidado que marcarán este 2023

¿Cambio de look? Estos cortes serán tendencia en 2023

Actualmente Cassab está promoviendo de forma privada su propia marca de cuero artesanal, DANCASSAB, en Emiratos Árabes, con el apoyo del Gobierno de México gracias a la Embajada en Abu Dhabi y al embajador, Luis Alfonso de Alba.

Foto: Dancasaab

Previamente la artista mexicana presentó sus creaciones en el ‘Meet & Greet Dancassab’, en la tienda ‘That Concept Store‘ del Mall of the Emirates y cada pieza fue una fusión entre el arte y la moda en sincronía.

Foto: cortesía

Además, ‘That Concept Store’ lanzó la marca DANCASSAB en medio de una apertura que contempla una experiencia emergente exclusiva que estará disponible hasta el 21 de febrero en The Mall of the Emirates en Dubái, instalación que une a ambas culturas: la de México y la de Emiratos Árabes Unidos, con piezas de edición limitada, desde artículos de cuero hasta accesorios.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter