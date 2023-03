HistoriaDelDía: Tendencias de primavera 2023 en accesorios, colores y más

La temporada más calurosa del año ya comenzó, descubre de la mano de una especialista, cuáles serán las tendencias para esta primavera 2023.

Tendencias de primavera 2023

Colores de temporada

De acuerdo con Karla Sarti, directora y fundadora de México está de Moda, los colores que estarán de moda para la primavera 2023 son: naranja, dorado, lila, plateado, así como los tonos pastel y fosforescentes. Además del viva magenta, el color del año que fue anunciado por Pantone. Firmas como Valentino, Chanel, Versace y Balenciaga lo confirmaron a través de diferentes pasarelas.

“Es importante saber qué colorimetría eres para descubrir qué colores te quedan y cuáles no, con base en tu tono de piel, ojos y cabello“, explicó la stylist, quien además señaló que actualmente no existen reglas para combinar dichos colores, ya que los outfits pueden ser tanto monocromáticos como un mix and match.

Estampados imperdibles

Los estampados también estarán marcando las tendencias de primavera y entre ellos veremos: animal print, especialmente de cebra; lunares; rayas; frases y flores.

“Los estamapados ya no tienen que ir coordinados, las reglas del juego cambiaron, ahora puedes sacar tu creatividad y hacer tus propias combinaciones“, destacó.

Prendas

En cuanto a las prendas que estarán en tendencia veremos: pantalones a la cadera, vestidos de lentejuelas, pantalones de cargo, vestidos cut-out y asimétricos, prendas con transparencias, trajes sastre, faldas, jeans desgastados, faldas vaqueras y mucho denim.

La stylist precisó que la combinación total look en denim estará en boga, además, afirmó que los jeans con corte culotte y mom jeans serán los favoritos de esta temporada.

Accesorios

Respecto a los accesorios, la experta anticipó que los maxibolsos, guantes, cinturones, las bailarinas, boltas altas y las plataformas conquistarán las tendencias de primavera 2023.

“Las alpargatas con plataforma muy ancha marcarán tendencia, porque vienen plataformas, tacones muy altos, metálicos y pedrería“, añadió la experta.

Para tener un fondo de armario básico de primavera-verano 2023 Sarti recomienda incluir alpargatas, un little black dress con caídas ligeras, corto y sin mangas, un trench coat, jeans, un blazer negro y unos sneakers urbanos que puedan combinar con cualquier tipo de prenda.

“No te adaptes a la moda, trata de que la moda se adapte a ti, dependiendo de tu tipología, tu estilo de vida y tu personalidad. Estar bien con nosotros mismos, no depende de lo que te pongas en el exterior“ Karla Sarti, directora y fundadora de México está de Moda.

