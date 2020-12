Bad Bunny es el artista más escuchado del año. Spotify dio a conocer los resultados de los artistas, álbumes, canciones y podcast que cautivaron el número de reproducciones de los usuarios de México y el mundo entero, destacando el cantante de reguetón de origen puertoriqueño.

Más de 320 millones de personas alrededor del mundo dejaron claro sus preferencias al momento de escuchar música en la plataforma de streaming. Nuevamente los ritmos latinos se impusieron al arrasar en el ranking global compartido por Spotify.

También puedes leer: Netflix confirma a Bad Bunny entre el nuevo elenco de ‘Narcos: México 3’

Nuestro país siguió la tendencia global al establecer a Bad Bunny en el puesto número. El cantante recaudó más de 8.300 millones de streams de usuarios alrededor del mundo con sus éxitos, principalmente de su álbum YHLQMDLG, el cual llegó en febrero de este año, unos meses antes de declararse la pandemia del Coronavirus.

Foto: Cortesía Spotify.

Este es el segundo año consecutivo en que el artista logra tal suceso. Su disco encabeza también la lista de los álbumes más escuchados del año y su sencillo Safaera es el cuarto de las listas de canciones más escuchadas por los mexicanos.

Todo indica claramente que el reguetón conquistó a los mexicanos y que fue compañero del aislamiento en la cuarentena. Otro dato que lo comprueba es la segunda posición, la cual está ocupada por el cantante de reguetón de origen colombiano, J Balvin, cuyo álbum Colores ocupa el segundo puesto nacional en su categoría.

En la rama femenina no hubo grandes sorpresas, ya que el primer lugar lo dominó Karol G con su éxito Tusa, siendo esta la canción más reproducida por los mexicanos.

Por su parte, el cantante Christian Nodal posicionó el genero regional mexicano al ocupar el tercer lugar en lo más escuchado en México. Su carrera ha ascendido considerablemente este año y su recuente material Ayayai, fue parte fundamental de su éxito.

Los artistas más escuchados en México, son:

Bad Bunny J Balvin Christian Nodal Sech Luis Miguel Anuel AA Maluma Ozuna Daddy Yanke Banda Ms de Sergio Lizárraga

Hace unos meses Bad Bunny en los primeros Spotify Awards en CDMX. Foto: Angélica Escobar / Forbes México

Podcast, el nuevo favorito mexicano

Este género se ha establecido en los escuchas mexicanos. Este año los compañeros de los mexicanos fueron Leyendas legendarias en el primer sitio como lo más escuchado cautivando por sus historias macabras reales y ficticias. En segundo lugar se encuentra Horóscopo de Hoy y en tercer puesto Se regalan dudas, el podcast de la dupla de Lety Sahagún y Ashley Frangie.

Latinos dominando el mundo

Como mencionamos con anterioridad, los artistas latinos también han dominado las reproducciones desde Spotify. Este año, 5 de 20 artistas en el Top 20 Global son latinos: Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Ozuna y Daddy Yankee, todos ellos, representantes del género reguetón.

En lo más escuchado a nivel global se encuentra Bad Bunny y en la parte femenina la cantante Billie Eilish quien arrasó con su disco WHEN WE ALL FALL ASLEEP DO WE GO?.

Lo más escuchado mundialmente quedó de la siguiente manera:

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

La canción más escuchada del mundo quedó a cargo de The Weeknd con ‘Blinding Lights’, la cual se convirtió en un tema viral con múltiples videos en redes sociales como Tik Tok.

En los próximos días Spotify dará a conocer detalles adicionales y novedosas funciones de la popular experiencia personalizada “Tu Año en Música”, donde descubrirás qué artistas disfrutaste más en el año, así como los podcast de tu preferencia.

Te puede interesar: Alondra de la Parra, ímpetu que reta lo imposible

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí