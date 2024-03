Max, una mirada al entretenimiento que tiene mucho más que ver contigo

Sabemos que la mente humana tiene la capacidad de interpretar distintos códigos: esta habilidad es quizá una de las semillas que da origen a la magia del entretenimiento en cine y televisión. Así, la posibilidad de encontrar nuevas historias se vuelve mucho, pero mucho más grande.

Es así como Max hace posible la expansión de posibilidades en entretenimiento y diversión mediante instalaciones en diversos puntos de la ciudad con figuras multiperspectivas, donde los objetos muestran cosas diferentes según el punto de vista de la persona que mira.

Max apuesta por el ingenio de una mirada humana capaz de ver mucho más allá de lo evidente con esta iniciativa que invitará a los espectadores a explorar y trascender su perspectiva, descubriendo algo nuevo desde todos los ángulos posibles.

Una instalación de arte con figuras en múltiples perspectivas revelará inteligentemente el logotipo de Max cuando se vea a distancia. Tras una introspección más cercana, resultará evidente que el logotipo está construido a partir de elementos icónicos, demostrando que con Max siempre hay mucho más que ver.

Para conocer este stunt, dirígete a Plaza Carso -a un costado del museo Soumaya frente al teatro Telcel, justo donde está la bahía de bajada y subida de autos- del 9 al 15 de marzo de 10:00am a 8:00pm. También, encuéntralo en Plaza Manacar -sobre avenida Insurgentes Sur- del 10 al 17 de marzo de 11:00am a 9:00pm.

LAS MEJORES HISTORIAS EN UN SOLO LUGAR

Contar las mejores historias es una habilidad de pocos, mientras que reunirlas todas en un mismo lugar es el logro de uno solo: Max, la plataforma que tiene mucho más que ver contigo.

Los storytellings más emocionantes están aquí: acción, adult animation, aventura y supervivencia, comedia, crimen, drama, sci-fi, novelas, deportes, documentales y eventos. Max es el puente de conexión entre los miembros de tu hogar y la creatividad que mueve al mundo.

Hoy, nuestro entorno se comunica a través de códigos de entretenimiento y narrativas originales que siembran los nuevos discursos de la era postmoderna.

Tener de qué hablar es tener en qué pensar: las conversaciones de hoy son la punta de lanza que dirige los cuestionamientos del pensamiento crítico. Nunca antes el entretenimiento fue más enriquecedor para el desenvolvimiento humano. Así, Max es el aliado que pone en la mesa tus próximas cartas.

Calidad, por supuesto, es el ingrediente seguro en cada historia, con series y películas icónicas y franquicias atesoradas que aportan a este catálogo una dosis de ingenio extraordinario para cada momento y miembro del hogar.

Entre los títulos que estamos seguros que no querrás perderte destacan Succession, The Big Bang Theory, Harry Potter, The Last of Us, Barbie, House of Dragon, Matrix, Friends, Naked and Afraid, Mexicánicos y Champions, así como a tus superhéroes favoritos como Batman, y la Mujer Maravilla.

Lleva contigo las historias originales, los clásicos de siempre y nuevos lanzamientos de vanguardia. Max lo hace posible a través de un solo lugar.

Suscríbete a Max en max.com a través de tu dispositivo, o bien, descarga la app mediante tu televisión inteligente. Elige tu plan ¡y disfruta!