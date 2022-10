Blink-182 regresa a México con tres conciertos

Después de casi 20 años, la banda estadounidense Blink-182 anunció su regreso a México con una gira mundial que tendrá lugar en 2023. Descubre cuándo, en dónde y otros detalles de este tour.

A través de sus redes sociales Blink-182 reveló su regreso a nuestro país, al anunciar que ofrecerán diferentes conciertos en Ciudad de México, Tijuana y Monterrey. La mejor parte es que todo parece indicar que en la gira veremos a Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus.

Cuándo, en dónde y otras sorpresas

De acuerdo con el calendario oficial, la primera visita que realizarán será el 11 de marzo de 2023 en el Festival Imperial GNP en Tijuana, posteriormente se presentarán el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Cdmx para finalmente llegar a Monterrey, aunque en este caso, aún no se ha confirmado la fecha ni la sede.

Además se anticipó que la preventa de boletos para Ciudad de México comenzará el 19 de octubre, mientras que venta general iniciará al día siguiente. Pero eso no es todo, también se destacó que en 2023 lanzarán un nuevo disco que incluirá el tema títulado como ‘Edging’, el cual se estrenará el próximo viernes 14 de octubre por medio de diferentes plataformas.

¡No te lo pierdas!

Prepárate para disfrutar de este gran regreso, aquí te dejamos una lista con las canciones más escuchadas de Blink-182, según Spotify.

Las 5 canciones más escuchadas de Blink-18

1. All The Small Things

‘All The Small Things‘ se estrenó en 1999 y forma parte del álbum Enema of the State (1999). Además obtuvo el premio al Mejor Video de un Grupo por los MTV Video Music Award.

2. I Miss You

Este tema forma parte de quinto álbum de la banda títulado como Blink-182, el cual se estrenó en 2003. Aunque también se incluyó en el álbum recopilatorio Greatest Hits (2005).

3. First Date

‘First Date’ es uno de los 12 temas que conforman Take Off Your Pants and Jacket, álbum que fue lanzado en 2001 y producido por MCA Records.

4. Dammit

‘Dammit’ es el segundo sencillo de Dude Ranch (1997) y fue lanzado el 23 de septiembre de 1997. La letra de este tema fue creada por el bajista Mark Hoppus y habla sobre la madurez y el envejecimiento.

5. What’s My Age Again

‘What’s My Age Again’ fue el primer sencillo promocional del álbum Enema of the State (1999) y recibió el Billboard Music Award por ser considerada como la Canción de Rock Moderno del año.

Si quieres escuchar la lista completa, podrás hacerlo a continuación:

