Corona Capital 2022: Estas son las bandas y artistas que no te puedes perder

Por: Alejandro HM

Este fin de semana los ojos y oídos de la escena musical alternativa estarán puestos en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), en la que tendrá lugar la “más grande edición” del Corona Capital.

Serán tres días de música donde se presenciarán primeras visitas al país (Marina, Black Midi y Lil Nas X), grandes regresos después de muchos años (My Chemical Romance, Liam Gallagher y Kim Gordon) y giras promocionales de bandas muy queridas (White Lies, Arctic Monkeys y The 1975). Aquí algunas recomendaciones que no te puedes perder:

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

Hope Tala

Siempre vale la pena llegar temprano a un festival… ¿Te gusta el R&B? ¿Qué tal combinado con neo soul y bossa nova? Esta es la propuesta de la cantautora y multiinstrumentista británica Hope Natasha McDonald, quien justo estará festejando su cumpleaños 25 en el escenario Bosque a las 16:50 hrs. Dale una oportunidad y conócela con canciones como “Cherries”, “All My Girls Like To Fight” y “Stayed at the Party”.

Marina

Desde el anuncio del line up uno de los actos más aplaudidos fue el de Marina Diamandis, cantautora británica multipremiada que con cada nuevo material logra llegar a lo más alto de las listas de popularidad. Si te gusta el electropop / synth-pop no puedes perdertela en el escenario Vans a las 20:00 hrs, ya que sin duda será un espectáculo único al ser su primera vez en México. Te recomendamos “Primadonna”, “Purge the Poison” y “To Be Human”.

Charli XCX

Si no eres fan de My Chemical Romance, date una vuelta a las 23:00h por el escenario Corona Agua Rifada y cierra el primer día de festival con Charli XCX, una de las artistas pop más experimentales y populares del mundo. La cantante inglesa regresa a México tras la cancelación de su fecha en 2020, debido a la pandemia. Promociona su disco “CRASH”, donde puedes escuchar “Good Ones”, “Beg For You” y “Used To Know Me”.

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

Beak>

Otra de las “letras pequeñas” del cartel es el proyecto alterno de Geoff Barrow, afamado productor y miembro de Portishead. El trío crea una mezcla de música experimental, atmosférica, dub y krautrock que mínimo te hará mover la cabeza en el escenario Vans a las 14:50 hrs. Regresan a México tras su visita doble en 2019, donde se inspiraron para componer “Life Goes On”, que incluye ¡una grabación del tradicional “fierro viejo que vendan”!

Yeah Yeah Yeahs

El trío neoyorquino es una de las bandas emblemáticas del indie rock mundial y este año sorprendieron al mundo con “Cool It Down”, su primer disco en nueve años. Karen O, Nick Zinner y Brian Chase llegarán al escenario Corona, a las 20:10 hrs, motivados tras lograr dos nominaciones a los Grammys 2023. Escucha “Spitting Off the Edge of the World” o “Buring” y prepárate para esta gran presentación.

Jamie XX

Uno de los actos fuertes de este día, y quien competirá con Arctic Monkeys en el mismo horario, es el proyecto solista de James Thomas Smith, músico, DJ, productor y miembro de la banda The XX. Cierra el segundo día de festival a ritmo de dance en la carpa Viva Tent, en punto de las 22:30h. Te recomendamos escuchar “Gosh”, “Loud Places” y su último sencillo “KILL DEM”.

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

The Linda Lindas

Seguro no encontrarás un proyecto más joven en el cartel que este. Se trata de una banda de Los Angeles formada por Mila (11 años), Eloise (13), Lucía (14) y Bela (17), quienes a su corta edad comienzan a cautivar al mundo con su power pop. Su música, en especial “Racist, Sexist Boy”, ha ganado elogios de artistas como: Tom Morello, Flea, Kathleen Hanna y más. No te pierdas la primera presentación en México, a las 16:00 hrs. en el escenario Vans, de una de las grandes promesas del futuro.

Idles

Uno de los momentos más épicos del festival se dará en el escenario Corona, cuando los fans de Miley Cirus se encuentren con los de Idles, una de las bandas más enérgicas del planeta. En punto de las 20:20 hrs. los británicos retumbarán el AHR con su punk rock cargado de mensajes sociales, el cual les ha merecido diversos premios, entre ellos dos nominación al Grammy 2023 por Mejor Actuación Rock y Mejor Álbum Rock. Escucha “Crawl!”, “Danny Nedelko” y “Rottweiler”.

Lil Nas X

Con 40,278,734 oyentes mensuales en Spotify, el rapero estadounidense es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, específicamente el #48. A sus 23 años, el cantante y compositor ha sido multipremiado por la crítica y reconocido por la comunidad Queer, con canciones como “MONTERO (Call Me By Your Name)”, “HOLIDAY” y “STAR WALKIN’. No te pierdas uno de los actos más espectaculares de la actualidad y su primera visita a México, la cita es a las 21:20 hrs. en el escenario Vans.

¿Qué bandas y artistas recomendarías? No te pierdas nuestra cobertura este fin de semana a través de las redes sociales de Forbes México y Forbes Life Latam.

