Reino Unido se apoderará del CC23 con The Cure, Pulp, Blur y Pet Shop Boys

Luego de meses de especulación en redes sociales, fue presentado el cartel oficial del Corona Capital 2023, el cual repetirá la fórmula de tres días (17, 18 y 19 de noviembre) y contará con bandas como Pulp, Blur, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Aprovechando las visitas por primera vez a México, los regresos a escenarios de bandas consagradas y las giras mundiales de nuevos talentos, el considerado festival internacional más importante de México buscará superar su pasada edición donde tuvo como headliners a Arctic Monkeys, Miley Cyrus y My Chemical Romance.

CARTEL Y FECHAS

Con una experiencia especial para medios de comunicación, realizada en su tradicional sede de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival presentó los detalles de su décimo tercera edición, a realizarse el tercer fin de semana de noviembre.

Tras últimas ediciones en las que incorporaron a grandes estrellas pop, el Corona regresa a su esencia y recurre a bandas legendarias para encabezar el cartel: Pulp (que regresa a escenarios después de 11 años), Blur (con su primer disco en ocho años), The Cure (quién regresa al país después de cuatro años) y el Pet Shop Boys (con su segunda presentación en el festival, después del CC 2016).

Al primer día se agregan los canadienses Arcade Fire, Alanis Morissette y Alvvays. Además de Hot Chip, Unknown Mortal Orchestra y Two Door Cinema Club, quienes cumplirán con la deuda tras su cancelación del año pasado.

El sábado 18 encabezará el dúo estadounidense The Black Keys y Thirty Seconds To Mars, banda liderada por el músico y actor Jared Leto. Otros nombres que resaltan son Metronomy, Fever Ray, Parcela y el cantante Niall Horan, exmiembro de One Direction.

Para cerrar el festival se presentarán The Chemical Brothers, luego de su exitosa participación en el Coachella 2023. Arlo Parks, The Breeders, The Lumineers y Noel Gallagher son otros de los actos destacados.

PRECIOS

La compra de boletos se dividirá en al menos dos fechas: una preventa para tarjetahabientes Citibanamex, el día viernes 9 de junio, y una venta general, el sábado 10 de junio. Aunque no se precisaron los precios, te compartimos los rangos que tuvo el CC22.

¿Podrá igualar el Corona Capital su récord de venta del año pasado, cuando por primera vez en su historia se agotaron los boletos en el primer día de venta general?

