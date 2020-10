View this post on Instagram

Hola amigos . It is with great sadness that we bring you the news that José passed away peacefully in his sleep on Sunday night here on his beloved island of Ibiza. His family and friends would like to say thank you to everybody who sent donations and messages of support to help make his last few months easier, and to all the staff of Can Misses Hospital for taking care of him until the end. Now he has gone and the sunset in Ibiza will never be the same without him , but the beautiful music of Jose Padilla will stay with us forever. Adiós maestro … x Hola Amigos…con infinita tristeza os comunicamos la noticia que José Padilla falleció en paz mientras dormía este Domingo en su querida isla de Ibiza. Su familia y amigos queremos dar las gracias a todo el mundo que apoyó con mensajes y donaciones para ayudar a hacer un poco más fáciles sus últimos meses, y a todo el stuff en el hospital Can Misses cuidando de él hasta el final. Ahora que se ha ido el sunset en Ibiza no volverá a ser igual sin el, pero la maravillosa música de José Padilla estará con nosotros para siempre. Adiós Maestro…