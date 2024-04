Llegó el fin de semana: Estos son los eventos imperdibles en la CDMX

Este fin de semana promete estar lleno de opciones, pues será el último concierto de Madonna en nuestro país dentro de su gira, más uno sinfónico de una de mejores las bandas sonoras del cine; además empieza el esperado Festival de Jardines y Flores de Polanco.

Aquí te dejamos la lista completa de actividades que no te querrás perder en CDMX:

Festival de jardines y flores 2024

Una nueva edición de este festival inundará algunas calles y establecimientos de la CDMX de colores y naturaleza gracias a cientos de floristas, arquitectos, paisajistas y diseñadores que participan en el desarrollo de esta increíble actividad.

La temática de este año va bajo el lema “seres no humanos”, por lo que será un atractivo que buscará tener imágenes florares de gran creatividad e imaginación.

Además de disfrutar de un gran arte con flores, habrá conferencias y talleres como coronas florales, las sorprendentes plantas nativas, juego verde, la maravilla de los hongos, entre otras.

Cuándo: Del 25 al 28 de abril.

Dónde: Polanco, Miguel Hidalgo

Último concierto de Madonna en CDMX

La quinta y última fecha de la Reina del Pop será de las actividades que más se esperan este fin de semana, pues desde la semana pasada, no ha habido día en que la cantante no sea tema de conversación en redes sociales, pues entre su gran espectáculo y sus invitados especiales, los fans proclaman que las presentaciones de la intérprete de “Like a Virgin” son de las mejores que se han visto.

Teniendo un gran setlist compuesto de varios éxitos de sus 40 años de carrera, cambios de vestuarios y un gran equipo de bailarines, los conciertos de Madonna se podrían consagrar como los mejores del 2024.

Cuándo: 26 de abril.

Dónde: Palacio de los Deportes.

Concierto sinfónico de ‘El señor de los anillos’ y ‘Juego de Tronos’

Transpórtate a la Tierra Media o a Desembarco del Rey a través de la música de este concierto sinfónico enfocado en las franquicias más populares de fantasía mientras disfrutas de la proyección de algunas escenas icónicas que harán emocionarse a los más fans.

Será a cargo de la Orquesta Filarmónica Internacional, con más de 40 músicos en escena, que podrás disfrutar de una de las mejores bandas sonoras del cine en el mejor modo posible.

Cuándo: 25 de abril. Habrá dos funciones a las 18:00pm y 20:30pm respectivamente.

Dónde: Teatro Isabela Corona, Tlatelolco.

Más allá de Tutankamón: La experiencia inmersiva

Prepárate para una experiencia que combina magia, misterio y tecnología de vanguardia con “Más allá de Tutankamón: La Experiencia Inmersiva”.

Con efecto de la conmemoración del centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en 1922, esta exposición en CDMX promete transportar a los visitantes a través del tiempo y el espacio, sumergiéndolos en la historia del antiguo Egipto de una manera sin precedentes.

Dónde: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur.

Obra de teatro Anastasia

Este musical pasa por sus últimas semanas, por lo que es buena oportunidad para ir a verlo y disfrutar de una de las producciones teatrales más relevantes y espectaculares que tiene actualmente la CDMX.

Con un elenco conformado por Mariana Dávila, Irasema Terrazas, Carlos Quezada, Javier Manente, entre otros; y bajo la dirección Darko Tresnjak, la audiencia disfrutará de una trama centrada en la leyenda de la duquesa Anastasia Nikoláyevna a 10 años de la ejecución de la familia Imperial Rusa durante la revolución bolchevique.

Cuándo: Jueves 20:00pm, viernes 20:30pm, sábado 16:30 y 20:30pm, domingo 13:00 y 17:30pm.

Dónde: Teatro Telcel.

Estreno en cine de ‘Challengers’, la nueva película de Zendaya

Esta cinta al fin llega a las salas de la CDMX, tras una reprogramación en su estreno.

Bajo la dirección de Luca Guadagnino (“Call me by your name”), y con el gran protagónico de Zendaya (“Dune”), nos trae un drama romántico y deportivo que nos mostrará la historia de Tashi, una joven prodigio del tenis, que, después de sufrir una lesión que descarrila su carrera, llega a convertirse en entrenadora, ayudando a su esposo Art a prepararse para convertirse en un campeón del Grand Slam.

