Dua Lipa: el inicio de su carrera y sus mejores éxitos

Future Nostalgia, la gira con la que Dua Lipa visitará más de 20 países, inició el 9 de febrero de 2022 y llegará a su fin el 16 de noviembre en Australia; sin embargo, las entradas para este concierto se han agotado en los diferentes lugares en donde la cantante se ha presentado.

En esta gira se pueden escuchar canciones de sus dos álbumes; Dua Lipa (2017) y Future Nostalgia (2020), ya que la cantante británica interpreta desde ‘Physical’ hasta ‘Don’t Start Now‘, uno de los primeros sencillos que la llevó a la fama. Y para recordar cómo ha sido su ascenso, aquí te presentamos los mejores éxitos de la cantante.

El inicio de su carrera

En 2015 la cantante firmó su primer contrato con Warner Music Grup. Esto le permitió lanzar el tema ‘New Love‘, seguido de ‘Be The One‘ con el que consiguió abrirse paso en las listas de música en Europa. Dos años más tarde, en 2017, lanzó ‘Last Dance‘, ‘Hotter than Hell‘ y ‘Blow Your Mind‘, con este último título entró a las listas Billboard Hot 100.

En ese mismo año realizó una colaboración con el cantante Sean Paul con el tema ‘No Lie‘, así consiguió el puesto 10 en las listas británicas y más tarde realizó una colaboración con el DJ y productor holandés Martin Garrix, que lleva como título ‘Scared to Be Lonely‘.

Dua Lipa (2017)

En 2017 presentó su primer álbum Dua Lipa y con esto llegó el video de su primer single ‘New Rules’, el cual se convirtió en un himno de empoderamiento femenino y la posicionó como la artista con más reproducciones en Spotify en ese mismo año.

‘One kiss‘ (2018) es un single que sacó en colaboración con el DJ Calvin Harris, mismo que se posicionó como canción número uno en las listas de popularidad de talento femenino. En este mismo año Dua Lipa grabó una canción con Silk City, titulada ‘Electricity‘, un tema con el que consiguió un premio Grammy como Mejor Canción Dance.

Future Nostalgia (2020)

En marzo de 2020 sacó su segundo álbum Future Nostalgia con el sencillo ‘Don’t Start Now‘, posteriormente se vio la llegada de ‘Physical‘ y ‘Break my Heart‘. Los últimos temas de este disco fueron ‘Levitating’ (2020) y ‘Hallucinate‘ (2021), canciones con las cuales anunció el inicio de Future Nostalgia Tour.

Los grandes éxitos de Dua Lipa

De acuerdo con las listas de Spotify estos son los temas más escuchados de la cantante y compositora:

